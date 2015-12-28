Париж, 28 декабря, 2015, 11:48 — ИА Регнум. Самым влиятельным человеком 2015 года по версии агентства France-Presse явилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Шилов Иван ИА REGNUM Ангела Меркель

При составлении рейтинга были учтены действия Меркель по преодолению миграционного кризиса на территории Европейского союза. Также важным фактором явился вопрос по госдолгу Греции.

На втором месте оказался президент России Владимир Путин. На третьем — папа римский Франциск. Четвёртое место составители рейтинга присвоили жителям Парижа, на долю которых выпали в этом году трагические события — теракты 7 января и 13 ноября.

Пятое место в рейтинге влиятельности получил глава террористов «Исламского государства» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на конец сентября рейтинг Меркель снижался из-за ситуации с беженцами. В рейтинге германских политиков глава государства занимала лишь четвёртое место, по данным социологического опроса.

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