Киев, 28 декабря, 2015, 11:42 — ИА Регнум. Проводник «Правого сектора» Дмитрий Ярош покинул ряды организации и создает свое новое движение. Об этом сам Ярош сообщил на своей странице в Facebook.

meanspirited.net Гитлер-законник

Ярош решил покинуть «Правый сектор» вместе со своей командой. Далее в планах создание нового патриотического движения, которое будет менее радикальным.

«Сейчас настало время сосредоточиться на государственных вещах. Наше движение выросло, окрепло и переходит на новый этап своего развития. Теперь мы хотим предстать не как узко функциональное, а как общенациональное патриотическое движение, с целью объединить всех патриотов Украины. Без радикализма на границе с маргинесом, но и без либеральной демагогии. Мы, как и раньше, не отказываемся от революционного пути, но категорически отрицаем псевдореволюционную деятельность, которая угрожает существованию государства Украина и пятнает репутацию патриотов. Мы оппозиционно настроены к действующей власти, но не считаем целесообразными кровавые (и обреченные на поражение) бунты против нее», — сказал бывший проводник «Правого сектора».

По словам Яроша, новое движение будет создаваться в феврале. На данный момент идет разработка программы и концепции организации.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщали о расколе в «Правом секторе». Конфликты внутри организации были связаны в том числе и с позицией Дмитрия Яроша по отношению к действующей власти. В «Правом секторе» неоднократно грозили походом на Администрацию президента и заявляли о «чистке оружия». Но дальше угроз дело не пошло. В январе должен пройти съезд «Правого сектора», на котором будет решаться дальнейшая судьба организации.