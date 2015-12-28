Калуга, 28 декабря, 2015, 11:26 — ИА Регнум. Сегодня, 28 декабря, на заседании правительства Калужской области губернатор Анатолий Артамонов поздравил иеромонаха Фотия с победой в телевизионном проекте Первого канала «Голос», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый канал. 2015 год. Россия Выступление отца Фотия в телешоу «Голос»

«Пожелаем ему успехов, чтобы ни в коем случае этой победой он бы не получил себе каких-либо дополнительных проблем. Ему все равно надо молиться за всех нас, в первую очередь, а в перерывах между молитвами петь. Думаю, что он так и понимает свое предназначение», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 25 декабря, в ходе зрительского голосования 76% присудили Фотию победу в последнем сезоне «Голоса». Иеромонах находится в группе Григория Лепса. Наставниками других финалистов были Полина Гагарина, Александр Градский и Баста. Сейчас иеромонах Фотий намерен вернуться в монастырь, где он является регентом монастырского хора и занимается с преподавателем вокала.

Напомним, отец Фотий (в миру Виталий Мочалов) родился в Нижнем Новгороде в 1987 году. После окончания школы поступил в музыкальное училище, но проучиться успел только год, так как вместе с семьёй эмигрировал в Германию, где в городе Кайзерслаутерне жил с родителями и обучался игре на органе. Прожив там 3,5 года, Виталий вернулся в Россию, чтобы пойти в монастырь. Он принял монашеский постриг под именем Фотий в Боровском Рождества Богородицы Свято-Пафнутьевском монастыре. На участие в музыкальном конкурсе «Голос» на Первом канале отца Фотия благословил митрополит Калужский и Боровский Климент.