Якутск, 28 декабря, 2015, 11:43 — ИА Регнум. Год протестов — так можно было бы назвать 2015 год для Якутии. Жители республики провели его в борьбе против раздачи своих земель всем желающим, добычи алмазов вдоль реки-кормилицы, строительства на территории региона газохимического завода, сборов по «Платону» и избрания главами населенных пунктов навязанных якутянам кандидатов. Подробнее — в обзоре ИА REGNUM.

Фото Антон Агарков / Strana.ru Якутия

Итак, активнее всего жители республики выступали против планов федералов раздавать дальневосточные гектары. Общественники, депутаты и население сошлись во мнении, что самым лучшим вариантом было бы вообще исключить Якутию из списка дальневосточных территорий, на которые распространится действие закона, по которому каждый желающий может претендовать на большие участки земли в ДФО. Главный аргумент — в Якутии нечего раздавать: горы, тундра, тайга, люди живут только возле рек, и земля нужна им самим. Да и климат суровый: земли пригодны для якутян, которые пасут на них скот и выращивают овощи в суровых условиях, но вряд ли могут заинтересовать с сельскохозяйственной стороны жителей, например, Центральной России.

Депутат Иван Шамаев выражал опасения, что землёй могут просто начать спекулировать, тем более что в Якутии богатые недра. В республике около недели длились в разных населенных пунктах пикеты против раздачи земель, но глава региона Егор Борисов заявил, что с плакатами стоять бесполезно: надежды противников закона о дальневосточном гектаре на то, что регион исключат из списка дальневосточных территорий, где будут раздаваться земли, вряд ли оправдаются. В итоге в декабре парламентарии республики подготовили для представления депутатам Госдумы РФ ряд важных, по их мнению, поправок в закон, в числе которых возможность давать приоритет при получении земель жителям региона, а также контролировать, прописались ли обладатели участков на Дальнем Востоке.

Жители региона также пытались не дать построить на территории Мегино-Кангаласского района Якутии газохимический завод. Высокая рентабельность предприятия и возможность привлечения в регион инвестиций их не впечатлила: люди беспокоятся за экологию. Перспектива строительства завода стала поводом для массовых акций протеста в регионе весной 2015 года, а затем и в ноябре. Тогда корпорация «РТ-Глобальные ресурсы» прислала письмо на имя председателя правительства республики Галины Даниловой и ее заместителя Павла Маринычева, в котором компания попросила подтвердить дальнейшую реализацию проекта строительства предприятия по производству карбамида на территории якутского ТОСЭР «Заречье». Глава республики после акций протеста заявил, что услышал голос противников строительства химзавода. «В зоне действия всех крупных хозяйствующих субъектов должен быть обеспечен круглогодичный экологический мониторинг. Нам также надо продолжать занимать наступательную позицию по актуализации федерального законодательства в части повышения ответственности недропользователей», — пояснил Егор Борисов.

Будут строить газохимический завод в Якутии или нет, пока неизвестно, но чиновники уже высказали свою позицию по этому вопросу: отказываться от инвестиций не стоит.

Проблемной экологической темой в 2015 году оказалось и освоение алмазного месторождения на реке Малая Куонамка в Оленекском районе Якутии. Жители села Жилинда в марте 2015 года на общественных слушаниях проголосовали против проведения каких-либо работ на реке, из которой они пьют воду и ловят рыбу. Однако это ни к чему не привело, так как у ведущей добычу компании ООО «Алмазы Анабара» есть законная лицензия на разработку месторождения в районе Малой Куонамки. Теперь администрация Оленекского эвенкийского национального района оспаривает в судебном порядке приказ Управления по недропользованию Якутии о выдаче лицензии на разработку месторождения на реке. Там уверены, что на особо охраняемых территориях традиционного природопользования любая хозяйственная деятельность должна производиться с предварительным согласованием с муниципалитетом. Однако региональное Управление по недропользованию заявленного требования не признает, поскольку на основании действующего законодательства порядок выдачи лицензии на недропользование не предусматривает её согласование с администрацией. Кто прав и будут ли добывать алмазы на реке, предстоит решить суду.

Протестовали якутяне и на выборах. В трех населенных пунктах республики — городе Алдан, а также поселках Ленинский и Беркакит на выборах глав 13 сентября жители проголосовали «против всех». Напомним, такую графу вернули в избирательные бюллетени в 2014 году якутские депутаты. В итоге в Беркаките кандидат «против всех» набрал 55% голосов избирателей. Отметим, что предвыборная кампания в этих населенных пунктах проходила напряженно, и в итоге были лишены регистрации либо вовсе не допущены к выборам ряд кандидатов.

Глав все-таки избрали на повторном голосовании 13 декабря. В итоге город Алдан продолжит возглавлять уже занимавший кресло главы Александр Бугай, который участвовал и в сентябрьских выборах самовыдвиженцем, но был исключен из гонки избиркомом. В посёлке Ленинский Алданского района на выборах главы победила директор школы Светлана Гордиенко, выдвигавшаяся от «Единой России», — 39,28% голосов. Поселок Беркакит также возглавил едоноросс — Владимир Добрынин, за него проголосовали 45,03% избирателей. Он исполнял обязанности главы поселения и до выборов, и уже побывал в списках кандидатов на сентябрьском голосовании.

Еще одним поводом для протестов якутян стало введение нового дорожного сбора по системе «Платон» — дальнобойщики во главе с коммунистами дважды стояли с плакатами в Якутске. Водители большегрузов на массовых собраниях выражали опасения, что из-за введения нового налога перевозки перестанут быть рентабельными, и это может сорвать северный завоз. Дальнобойщики также уверены, что дополнительный сбор не может не отразиться на итоговых ценах на продукты питания.