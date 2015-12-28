Москва, 28 декабря, 2015, 11:12 — ИА Регнум. Несмотря на то, что 2015 год стал для России знаком во внешней политики, политика внутренняя тоже не давала скучать. Чем запомнился год уходящий. Ну, конечно же громкими арестами глав Сахалина и Коми. Организационные выводы были сделаны молниеносно. Партия сказала, что чистка рядов будет продолжена. Некий тренд задан. Не чистых на руку чиновников будут «ловить» в не зависимости от политической принадлежности. Примером послужил глава Брянской области входивший в высший совет партии «Единая Россия», а ныне осужденный на 4 года. Однако есть некоторые опасения, что это станет некоторой компанией, некой охотой на ведьм. Об этом заявил заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им.Г.В.Плеханова Руслан Абрамов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги политической жизни регионов России в уходящем 2015 году.

www.rea.ru Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им.Г.В.Плеханова Руслан Абрамов

«Ведь на дворе кризис, и народ надо чем-то успокаивать. Вот, дескать, кто виноват в ваших бедах. Власть борется, как может и в ваших бедах виноваты не мы сверху, а ваши руководители на местах. Так что бдите их сами. Резонансные дела на время перемещают акценты народного взора и настроений. Но здесь важно не перегнуть. Ведь откровенно говоря, если потрясти любой регион, то многие из них могут остаться без глав по тем же самым причинам, что и вышесказанные. Да и есть опасность вызвать общее недоверие власти в целом. Поэтому власть будет очень аккуратно фильтровать громогласность новых дел.

Еще одним мейснстримом года уходящего стали региональные выборы сентября 2015 года, которые к тому же стали неким прологом к выборам в 2016 году в Государственную думу РФ. И неким образом проверили на прочность и профессионализм политиков, партии и всех участников рынка политического.

Учитывая, что выборы проходили в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране, это повлияло на некоторые сокращения финансовых возможностей кандидатов и партий, тем самым смещая акценты в массовом сознании избирателей с политики внешней на внутренние экономические и социальные проблемы. В целом очевидным явился факт снижения рейтингов региональных властей почти на всех уровнях, за исключением нескольких регионов (Кемеровской области и Республика Татарстан) при сохранении и повышении рейтинга президента. Что, в общем, неплохо. Вертикаль власти в нынешней истории очень важна. И пошатнуться ей совсем нежелательно именно в данный момент истории.

Кроме того, экономическая и финансовая нестабильность повлекла отток представителей бизнеса от интереса к депутатским мандатам в регионах. Велись ограничения запрещающие совмещать работу в парламенте и в бизнесе, что и предопределило данное снижение.

В целом выборы прошли без эксцессов. Вопреки мнениям многих, губернаторы — «долгожители» продолжили свою работу. Правящая партия победила практически во всех регионах, кроме Смоленской области и Иркутской области. Но в отличии от первой где выиграл все же действующий глава представитель ЛДПР Алексей Островской в Иркутской области победила оппозиция во втором туре (Сергей Левченко — КПРФ). Чем в общем нисколько не расстроило федеральную власть. И кажется напротив, ей даже на руку. Ведь на лицо открытое лицо демократии, где каждый вправе бороться и победить.

Чем еще запомнился год уходящий? Слава богу, ничем особо более не выделяющемся, за исключением локальных может в какой-то степени курьезных моментов. Например, историей с заработной платой главы Архангельской области Игоря Орлова. «Пропажей» губернатора Волгоградской области Андрея Бoчaрoва, который объявился без каких-либо объяснений с благодарностью о заботе о нем. Привычно эпатировал глaвa Чeчни Рaмзaн Кaдырoв. Перечислять можно многое, но, не занимая много времени, например, демонстрация чувства юмора, которого у главы республики хоть отбавляй, который раздал местной команде КВН посты в правительстве республики. Глава республики Марий Эл Леонид Маркелов накануне выборов пригрозил жителям одного из сел перекопать дороги за то, что они оказали ему не достаточно теплый прием. Или история о том, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев назвал жителей Артемовского идиотами, бездельникам и сумасшедшими за то, что последние вышли на митинг против беспредела в ЖКХ», — высказал свое мнение Абрамов.

«Между тем, в целом год уходящий обошёлся без потрясений. Более менее ровно прошли основные события уходящего года. И учитывая, что год, наступающий с точки зрения социально-экономической ситуации не обещает быть лучше, а наоборот, то будем надеяться что и 2016 год пройдет так же без особых потрясений и попросим у Деда Мороза именно этот подарок, чтобы самыми запоминающимися итогами года были истории про тигра Амура и козла Тимура. Доброта спасет мир», — резюмировал эксперт.