Анкара, 28 декабря, 2015, 11:07 — ИА Регнум. Прокурдская Демократическая партия народов (ДПН) во главе с Селахаттином Демирташем требует самоуправления для юго-восточных вилайетов Турции. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

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27 декабря в Диярбакыре был созван Конгресс демократического общества (Democratic Society Congress — DTK), призвавший Анкару решить курдскую проблему через создание «демократической автономии в регионах». Политики также обратились с требованием освободить лидера Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдаллу Оджалана, приговоренного к пожизненному заключению.

Народные собрания в курдонаселенных городах Турции (в Силопи, Джизре, Нусайбине и в Ширнаке) обратились к турецкому правительству с аналогичным воззванием. В ответ премьер-министр Ахмет Давутоглу отказался встречаться с лидером ДПН Демирташем, партия которого входит в DTK. Анкара обвиняет ДПН в «пособничестве насилию» и «сотрудничестве» с РПК, деятельность которой признана «террористической».

«В последние недели представители Демократической партии народов заняли мелкую политическую позицию, направленную на поляризацию турецкого общества. Она далека от доброты и не соответствует древней культуре нашей страны», — заявил Давутоглу.