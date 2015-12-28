Лавров: Политики ЕС поодиночке и наедине признают свои ошибки
Москва, 28 декабря, 2015, 10:50 — ИА Регнум. Европейские политики в кулуарах говорят российским представителям о том, что идти на конфронтацию с Россией из-за Украины было ошибкой, но публично произносят совсем иные вещи. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Они все, вообще, не производят впечатление опытных, мудрых, дальновидных политиков, но я бьюсь над этим вопросом сам, я не могу понять иногда причину. Иногда то, что они произносят с трибуны, противоречит тому, что они говорят тебе один на один, когда никто не слышит. И вот поодиночке подавляющее большинство членов Евросоюза мне говорит те вещи, которые я считаю разумными, что ошибка идти на конфронтацию с Россией из-за Украины, которая сама оказалась, в общем-то, жертвой политики Евросоюза, который пытался ее поставить перед этим выбором: или, или», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Звезда».
По его словам, официальная Москва этим не занималась: «Украиной, которая разорвала договор, продвигавшийся французами, поляками и немцами. Наутро вместо правительства национального единства был вооруженный государственный переворот. И все они говорят, ну вот все они сейчас чуть-чуть успокоятся, надо выполнять эти соглашения минские, тогда мы вернемся к нормальному взаимодействию, стратегическому партнерству, но когда они все вместе собираются и говорят с трибуны, они не могут этого произнести».
Напомним, 25 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в год серьезных испытаний Россия научилась использовать санкции для решения застарелых проблем экономики. Этот год — год серьезных испытаний не только для России, но и всего мирового сообщества, отметила она. «Мы научились использовать санкции для решения застарелых проблем нашей экономики», — подчеркнула спикер Совфеда.
Отметим также, что ранее стало известно, что руководство США расширило список санкций в отношении России для того, чтобы находиться в одном русле с ЕС — для гармонизации санкционных списков. Об этом сообщило РСН со ссылкой на пресс-атташе посольства США в Москве Уилла Стивенса.
По словам Стивенса, теперь обе державы смогут «играть по одним правилам».