Москва, 28 декабря, 2015, 10:50 — ИА Регнум. Европейские политики в кулуарах говорят российским представителям о том, что идти на конфронтацию с Россией из-за Украины было ошибкой, но публично произносят совсем иные вещи. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Они все, вообще, не производят впечатление опытных, мудрых, дальновидных политиков, но я бьюсь над этим вопросом сам, я не могу понять иногда причину. Иногда то, что они произносят с трибуны, противоречит тому, что они говорят тебе один на один, когда никто не слышит. И вот поодиночке подавляющее большинство членов Евросоюза мне говорит те вещи, которые я считаю разумными, что ошибка идти на конфронтацию с Россией из-за Украины, которая сама оказалась, в общем-то, жертвой политики Евросоюза, который пытался ее поставить перед этим выбором: или, или», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Звезда».

По его словам, официальная Москва этим не занималась: «Украиной, которая разорвала договор, продвигавшийся французами, поляками и немцами. Наутро вместо правительства национального единства был вооруженный государственный переворот. И все они говорят, ну вот все они сейчас чуть-чуть успокоятся, надо выполнять эти соглашения минские, тогда мы вернемся к нормальному взаимодействию, стратегическому партнерству, но когда они все вместе собираются и говорят с трибуны, они не могут этого произнести».

Напомним, 25 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в год серьезных испытаний Россия научилась использовать санкции для решения застарелых проблем экономики. Этот год — год серьезных испытаний не только для России, но и всего мирового сообщества, отметила она. «Мы научились использовать санкции для решения застарелых проблем нашей экономики», — подчеркнула спикер Совфеда.

Отметим также, что ранее стало известно, что руководство США расширило список санкций в отношении России для того, чтобы находиться в одном русле с ЕС — для гармонизации санкционных списков. Об этом сообщило РСН со ссылкой на пресс-атташе посольства США в Москве Уилла Стивенса.

По словам Стивенса, теперь обе державы смогут «играть по одним правилам».