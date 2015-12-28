Москва, 28 декабря, 2015, 10:18 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (предупреждает российских туристов, которые отправляются на зимние каникулы в страны Центральной и Южной Америки, о возможных инфекционных угрозах, сообщили в Роспотребнадзоре.

backpackerlee.files.wordpress.com Вакцина против желтой лихорадки

В Бразилии и других странах Центральной и Южной Америки распространены инфекционные и паразитарные заболевания, передающиеся при укусе насекомых (желтая лихорадка, малярия, лихорадка Денге, бразильская лихорадка, лихорадки Цуцугамуши и Зика), а также могут встречаться различные кишечные и паразитарные инфекции (анкилостомоз, кладоспориоз, некатороз, лейшманиоз и другие.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего такие инфекционные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, насекомых, а также при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды.

Бразилия, как и некоторые страны Южной и Центральной Америки (Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла. Колумбия, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу), является эндемичной по желтой лихорадке.

Отмечается, что вакцины против желтой лихорадки обеспечивают защиту от инфекции по истечении 10 дней после проведения прививки. Лица, подвергшиеся вакцинации, получают международное свидетельство о вакцинации или профилактике, которое действительно в течение всей жизни. При этом туристы, у которых отсутствуют такие свидетельства, могут быть подвергнуты карантину, медицинскому обследованию или отказу во въезде в страну.

Кроме того, в Бразилии и в других странах Южной Америки отмечается эпидемическое распространение лихорадки Зика (ЛЗ). Переносчиками вируса являются комары. На сегодняшний день сообщается о регистрации более полумиллиона случаев в Бразилии (в 18 штатах).

Отметим, вакцины или же специфического лечения лихорадки Зика не существует. Единственный эффективный способ борьбы с болезнью на данный момент — уничтожение комаров, которые переносят вирус.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.