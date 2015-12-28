Дамаск, 28 декабря, 2015, 10:14 — ИА Регнум. Российскому лидеру Владимиру Путину удалось достичь основной цели в Сирии — стабилизировать правление президента страны Башара Асада, и, если в будущем затраты на проведение военной операции в стране останутся на таком, относительно низком уровне, Россия сможет проводить её на протяжении многих лет, сообщает Reuters со ссылкой на заявления военных аналитиков и официальных лиц США.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Такие оценки противоречат заявлениям президента США Барака Обамы, а также его ключевых советников, которые отмечали, что Путин «влез в необдуманную операцию по спасению правления Асада, которая Москве не по карману и, скорее всего, обречена на провал».

«Я полагаю, не вызывает сомнения тот факт, что с помощью поддержки российских военных режим Асада находится в более безопасном положении, чем прежде», — отметил источник в администрации президента США, пожелавший остаться неизвестным. По словам других пяти официальных лиц, с которыми связалось информационное агентство, на данный момент кампанию России можно считать успешной, а потери от неё относительно незначительными.

По данным аналитиков, проведение такой операции будет стоить $1−2 млрд ежегодно. Они также отмечают, что падение цен на нефть, хотя и негативно сказывается на общем состоянии экономики РФ, пошло и на пользу оборонному бюджету, поскольку затраты на заправку самолетов и кораблей также сократились.

Благодаря вмешательству России, сирийским войскам удалось восстановить контроль над несколькими важными территориями, отмечает агентство.

«У русских был точный расчет», — заявил источник в разведывательных структурах США.