Варшава, 28 декабря, 2015, 21:34 — ИА Регнум. Недавно избранное правительство Польши, которое только заикнулось о своем желании «равноудалить» олигархов и изменить к лучшему жизнь среднестатистического «пана Ковальского», оказалось под сильнейшим прессингом, считает автор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Тиски

Правоконсервативное правительство Польши еще даже не приступившее, а только посмевшее заявить о социально-экономических реформах в стране, подверглось яростной критике коллег по Евросоюзу. Что, собственно, и не удивительно: любое правительство любой страны для своего благополучия должно делать всего две вещи, обслуживать интересы хозяев мира и доморощенных олигархов.

Любые попытки вести независимую политику в интересах своей страны и народа пресекались раньше, пресекаются сейчас и еще более жестоко (с ростом карательных инструментов у наднациональной бюрократии) будут пресекаться впредь.

Удастся ли кабинету министров, сформированному победившей на парламентских выборах в октябре 2015 года партией «Право и Справедливость» (PiS), выполнить свои предвыборные обещания и в каком объеме, покажет уже 2016 год.

Подробности читайте здесь: Хозяин нашёлся: Польша ударила по олигархии — закричали на Западе

Все статьи автора: Станислав Стремидловский