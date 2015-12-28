Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2015, 09:51 — ИА Регнум. В 2016 году жители многоэтажек Ростовской области за услуги ЖКХ станут платить больше. Минимальный взнос на капремонт вырастет на 30 копеек и составит 6,5 рубля за 1 квадратный метр общей площади квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве ЖКХ 28 декабря.

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В будущем году региональные власти планируют отремонтировать за счет средств собственников 759 многоэтажек. Подрядчиков выберут в феврале. Из средств областной казны на капремонт предусмотрено 380 млн рублей.

Напомним, что в уходящем 2015 году работы должны были провести на 354 объектах. В конце ноября сообщалось о том, что работы затягиваются в 100 домах. Устранить отставание планировалось до 1 декабря. Проблемные объекты на контроль взяли активисты Общероссийского народного фронта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года размер минимального взноса составлял 6,2 рублей за квадратный метр. За 11 месяцев текущего года на телефон «горячей линии» поступили десятки тысяч обращений, по 11 тыс. из них были даны разъяснения и приняты меры. По данным на октябрь, долги жителей Ростовской области за капремонт составили свыше 854 млн рублей. В ноябре процент сбора составил 75,6%. Долги составили более 901,5 млн рублей