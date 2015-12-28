Буэнос-Айрес, 28 декабря, 2015, 09:12 — ИА Регнум. В 2015 году было вынесено 18 приговоров за преступления против человечности в период военной диктатуры 1976−1983 гг., передает Telam.

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Суду подверглись ряд бывших военных, полицейских начальников, судей и медиков. Большинство осужденных получили длительные сроки заключения, вплоть до пожизненных.

Среди преступлений, за которые были вынесены приговоры, — проведение репрессий в различных районах Аргентины, массовые убийства, преступления, совершенные в тайных тюрьмах, убийство священников, незаконное лишение свободы, похищение граждан, в том числе детей, участие в преступных группах, насилие, укрывательство, применение тяжелых пыток, злоупотребление властью и сокрытие следов преступления при расследовании убийств.

Напомним, что во время военной диктатуры 1976−1983 гг. в Аргентине проводились массовые аресты, похищения, пытки и казни. Репрессиям, в основном, подвергались лица левых взглядов, деятели профсоюзного движения, студенты и журналисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нахождении ещё одного ребенка, похищенного во время диктатуры: одна из основателей организации «Бабушки Пласа-де-Майо» — Мария Исабель Чоровик — после 39 лет поиска, нашла свою внучку Клару Анаи, которая была похищена в 1976 году в возрасте трех лет.