Симферополь, 28 декабря, 2015, 09:11 — ИА Регнум. Продукты для салата оливье на пять порций обошлись корреспонденту ИА REGNUM в севастопольском супермаркете приблизительно в 280 рублей. Салат по традиционному рецепту включает в себя: яйцо куриное, огурец солёный, горошек зелёный консервированный, картофель, морковь, майонез, колбасу варёную, лук.

Чек из супермаркета выглядел следующим образом: яйца 5 шт. — 33 рубля, огурцы солёные 2 шт. — 23 рубля, горошек зелёный консервированный, 1 банка — 55,90 рублей, картофель (20,30 рублей за 1кг) 4 шт. — 12 рублей, морковь (24,70 рублей за 1 кг) 1 шт. — 4,20 рубля, майонез 180 грамм — 29,90 рублей, колбаса докторская (341 рубль за 1 кг) 348 грамм — 118,67 рублей, лук репчатый (27,40 рублей за 1 кг) 1 луковица — 2,74 рубля. В итоге, оливье к новогоднему столу для пятерых человек обошлось в 280 рублей.

Апельсины «премиум» в Крыму сейчас стоят 127 рублей за килограмм. Севастопольское шампанское (вино игристое белое, сладкое, мускатное) обойдется в 299,90 рублей.