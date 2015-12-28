Москва, 28 декабря, 2015, 08:46 — ИА Регнум. В отношении Турции будут введены новые меры. Такое решение озвучил на заседании правительства России премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

«Будут и последующие действия, о которых будет объявлено, председатель правительства уже анонсировал их на заседаниях», — сказал Дворкович.

Новые меры в отношении Турции не означают, что Москва полностью намерена прекратить взаимодействие с этой страной. Но оставлять без ответа политику Турции в отношении России неправильно, считает он.

«Мы считаем, что нужен адекватный ответ на недружественные действия», — сказал Дворкович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция попросила у властей Украины помощи в борьбе с пропагандой России, заявила заместитель министра информационной политики Татьяна Попова на конференции во Львове 18 декабря.

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