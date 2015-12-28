Вашингтон, 28 декабря, 2015, 08:32 — ИА Регнум. Американский актёр и сатирик, ведущий телепрограммы The Late Show Стивен Колбер сравнил кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с комическим персонажем, которого раньше играл актёр. Такое высказывание прозвучало в интервью телеканалу CBS.

Цитата из к/ф «Волк с Уолл-стрит». Реж. Мартин Скорсезе. 2013 США Джона Хилл в роли успешного банкира

Колбер, глядя на выступления Трампа, видит в них подобие своей игры в телевизионном шоу The Colbert Report. У Трампа комическая роль типичного консерватора получается лучше, чем у самого Колбера, — так сказал актёр.

Трамп похож на комического персонажа, но «только с $10 млрд». Колбер подчеркнул, что полемика Трампа ведётся на уровне эмоций. «Он полностью играет на уровне эмоций — и так прекрасно», — сказал Колбер.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп известен эпатажным стилем ведения предвыборных дебатов.

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