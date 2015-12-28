Буэнос-Айрес, 28 декабря, 2015, 08:12 — ИА Регнум. Уровень рек Парана, Уругвай и Парагвай начинает стабилизироваться, однако продолжает оставаться высоким. В ряде провинций Аргентины более 25 тыс. человек не могут вернуться в свои дома.

eldemocrata.com Разлив рек в Аргентине

Президент страны Маурисио Макри посетил город Конкордия в провинции Энтре-Риос, наиболее пострадавший от сильных наводнений, обрушившихся на ряд стран Южной Америки. Он сообщил о том, что власти направят 20 млн песо для помощи пострадавшим регионам.

Средства будут направлены на помощь пострадавшим семьям и на строительство новых защитных сооружений.

«Правительство оплатит примерно 66% ущерба от наводнений для восстановления жилищ», — приводит La Nacion слова Макри.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разлив рек произошел в регионе вследствие сильнейших дождей, выпавших на юге Бразилии. 25 декабря на заседании комитета по чрезвычайному положению было принято решение о мобилизации вооруженных сил, префектуры, жандармерии для помощи пострадавшим населенным пунктам и предупредительной эвакуации населения.

Наводнение характеризуется как «одно из самых тяжелых наводнений, которые переживали провинции Энтре-Риос, Чако, Формоса, Санта-Фе и Корриентес».

В столице соседнего Парагвая ситуация также близка к чрезвычайной.