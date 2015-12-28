Более 25 тыс. человек эвакуированы из-за разлива рек в Аргентине
Буэнос-Айрес, 28 декабря, 2015, 08:12 — ИА Регнум. Уровень рек Парана, Уругвай и Парагвай начинает стабилизироваться, однако продолжает оставаться высоким. В ряде провинций Аргентины более 25 тыс. человек не могут вернуться в свои дома.
Президент страны Маурисио Макри посетил город Конкордия в провинции Энтре-Риос, наиболее пострадавший от сильных наводнений, обрушившихся на ряд стран Южной Америки. Он сообщил о том, что власти направят 20 млн песо для помощи пострадавшим регионам.
Средства будут направлены на помощь пострадавшим семьям и на строительство новых защитных сооружений.
«Правительство оплатит примерно 66% ущерба от наводнений для восстановления жилищ», — приводит La Nacion слова Макри.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что разлив рек произошел в регионе вследствие сильнейших дождей, выпавших на юге Бразилии. 25 декабря на заседании комитета по чрезвычайному положению было принято решение о мобилизации вооруженных сил, префектуры, жандармерии для помощи пострадавшим населенным пунктам и предупредительной эвакуации населения.
Наводнение характеризуется как «одно из самых тяжелых наводнений, которые переживали провинции Энтре-Риос, Чако, Формоса, Санта-Фе и Корриентес».
В столице соседнего Парагвая ситуация также близка к чрезвычайной.