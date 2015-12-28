Печоры, Псковская область, 28 декабря, 2015, 08:03 — ИА Регнум. В Печорах (Псковская область) Музей истории города переехал в отремонтированное здание. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, здание бывшей монастырской гостиницы, где ранее располагался музей, в начале декабря было передано в ведение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Новые помещения для городского музея были капитально отремонтированы за счет средств обители.

pskov.ru Новое здание Музея истории города в Печорах Псковской области

«Открытие музея истории Печор в новых помещениях — хороший пример взаимодействия государства и церкви. Этим событием восстанавливается историческая справедливость», — отметил губернатор Псковской области Андрей Турчак в ходе церемонии открытия нового здания музея.

Наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон сообщил, что в историческом здании, которое передано монастырю, откроется Музей истории обители.

Напомним, экспонаты Музея истории Печор посвящены истории города и его роли в Ливонской и Северной войнах, Отечественной войне 1812 года, Великой Отечественной войне. Особое место в экспозиции занимает Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, который в разные века имел большое значение в развитии и становлении города. Целый ряд стендов посвящен малочисленному народу сету, представители которого проживают на Печорской земле.