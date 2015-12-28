Токио, 28 декабря, 2015, 07:52 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи проведут 28 декабря встречу для того, чтобы разрешить один из наиболее острых вопросов в отношениях двух стран — насильный угон кореянок в военные бордели во время Второй Мировой войны, сообщает Associated Press.

Жан-Леон Жером. Рынок рабов. 1866

По данным историков, десятки тысяч женщин со всей Азии были угнаны в прифронтовые бордели для удовлетворения нужд японских солдат. В Южной Корее на данный момент проживает 46 таких бывших невольниц.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, то премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил главе МИД страны Фумио Кисида решить вопрос с требованиями женщин Южной Кореи, угнанных в рабство во время Второй Мировой войны, в рамках его визита в Южную Корею.

По данным японских СМИ, одним из вариантов решения проблемы может стать учреждение фонда помощи в размере более чем 100 млн йен, сроком на 10 лет.