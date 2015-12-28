Анкара, 28 декабря, 2015, 07:45 — ИА Регнум. Руководство Турции заинтересовано в возобновлении прежнего формата отношений с Россией. Соответствующее заявление сделал в интервью телеканалу Al Arabiya президент Турции Реджеп Эрдоган.

Цитата из м/ф «Кот Леопольд». Реж. Анатолий Резников. ТО «Экран». 1975-87 гг. СССР Ребята!

Эрдоган оценил те отношения, которые сложились в последнее время между странами, как крайне негативные. Нужно восстанавливать прежние отношения при помощи дипломатических переговоров, считает он.

«Сейчас они не порваны окончательно. За последние 10 лет мы достигли такого прогресса в отношениях, которого не было никогда раньше. Мы стали стратегическими партнерами», — сказал он.

Эрдоган также считает, что в конфликтных отношениях между Россией и Турцией не заинтересованы лидеры других государств.

«Мы за то, чтобы победила дружба, а враждебных чувств было меньше. Мы действуем в этом направлении», — сказал Эрдоган.

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