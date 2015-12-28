Москва, 28 декабря, 2015, 07:25 — ИА Регнум. Российские туристы, выезжающие за границу, будут выплачивать страховую сумму в 2 млн рублей по добровольному полису страхования. Соответствующий закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» вступает в силу с 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

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Страховка являться добровольной, но при наступлении страхового случая и отсутствии страховки расходы на лечение, транспортировку будет нести сам турист. Новые правила по медицинской страховке распространяются не только на туристов, едущих за границу через турфирму, но и на тех, кто осуществляет отдых за рубежом самостоятельно.

Страховщик будет компенсировать расходы на лечение и транспортировку при наступлении страхового случая в пределах страховой суммы.

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