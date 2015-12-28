Ставрополь, 28 декабря, 2015, 07:12 — ИА Регнум.



earth-chronicles.ru Ураган

В Ставропольском крае ухудшение погоды привело к обрывам проводов электропередач и отключениям света в пяти районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МРСК Северного Кавказа.

В результате шквалистого ветра до 30 м/с произошли обрывы проводов на линиях электропередачи 6−10 кВ в Шпаковском, Грачевском, Туркменском, Петровском и Красногвардейском районах края. Это привело к перебоям в электроснабжении потребителей.

В целом по краю оказались обесточенными 120 подстанций напряжением 6/10 кВ. Наиболее сильно пострадали Шпаковский и Грачевский районы.

В восстановлении были задействованы более 10 ремонтных бригад, 42 человека и 12 единиц техники.

В МЧС региона сообщили ИА REGNUM, что частично повреждена кровля в детском саду № 28 села Шангала Петровского района и в спортзале рядом с домом культуры села Каменная Балка. В Арзгирском районе в селе Серафимовское, на школе повреждена крыша. В Апанасенковском районе село Дивное, на здании многофункционального центра частично сорвало кровлю.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады.

Отметим, что наиболее сильные ураганы на Ставрополье в ближайшее время происходили в августе 2015 года. Они нанесли ущерб в размере 235 млн рублей. Тогда в 11 районах и городском округе пострадало свыше 5 тыс. жилых домов, 50 объектов социальной сферы, были нарушены коммуникации энергоснабжения.

В пресс-службе краевого управления МЧС сообщили ИА REGNUM, что накануне также на Ставрополье в 19:43 произошел пожар в санатории «Ессентуки» на улице Фрунзе курортного города. По данным краевого управления МЧС, из здания было эвакуировано 86 человек. В 23:40 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.