Южно-Сахалинск, 28 декабря, 2015, 05:47 — ИА Регнум. О том, что откачка мазута с танкера «Надежда» полностью завершена администрация Невельска сообщила еще в пятницу, 25 декабря. В региональном управлении МЧС эту информацию подтвердил 26 декабря. Соответствующие сообщения были опубликованы на официальных сайтах организаций. Тем не менее нефтепродукты продолжают поступать в море из танкера, сообщают волонтеры организации «Экологическая вахта Сахалина».

http://www.ecosakh.ru Бурые волны в районе разлива нефтерпродуктов у танкера «Надежда»

27 декабря в воскресенье был зафиксирован новый выброс нефтепродуктов из полузатопленного танкера. Темно-коричневое пятно на поверхности воды у берега визуально напоминает мазут, сообщает пресс-служба «Эковахты…». Жители микрорайона также жалуются на устойчивый нефтяной запах.

По состоянию на 28 декабря ситуация не изменилась: запах нефтепродуктов усилился, береговая линия покрыта слоев нефти. Очевидцы сообщают, что нефтяные пятна появляются прямо у борта севшего на мель танкера. В этом можно легко убедиться, приблизившись к нему по построенной дамбе.

Сегодня, 28 декабря, исполнился ровно месяц с тех пор, как «Надежда» села на мель. Распространение загрязнения можно было бы значительно сократить, если с самого начала судно было ограждено морскими бонами. Подобные заграждения достигают 2,5 м в высоту и крепятся на якоря, благодаря бонам можно было бы локализовать загрязнения и не допустить их распространения по акватории.