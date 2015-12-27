Санкт-Петербург, 28 декабря, 2015, 02:55 — ИА Регнум. 27 декабря в интервью журналистам губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что со стороны зарубежных инвесторов интерес к северной пальмире не исчезает.

3d-car-shows.com Штаб-квартира GM в Детройте, США

В частности, Полтавченко подчеркнул, что американский автомобильный концерн General Motors, остановивший в июле этого года производство в Санкт-Петербурге, еще не продал промышленную площадку, и теперь, скорее всего, ждет и оценивает то, как будет дальше развиваться ситуация на российском автомобильном рынке.

По словам губернатора, General Motors закрыл и законсервировал производство, однако продавать свой завод концерн пока не намерен.

Политик объяснил: «Не исключаю, что ждут, как дальше будет развиваться ситуация, какова будет конъюнктура рынка, и, возможно, возобновят свое производство. Мы, в принципе, смотрим на это спокойно».

Отметим, сегодня в северной столице работают три завода по производству автомобилей, а именно, Toyota, Hyundai и Nissan. Георгий Полтавченко заявил, что власти города стараются помогать автоконцерну, что в целом получается неплохо.

Также губернатор сказал, что в рамках федеральных программ с просьбой сохранить до конца 2015 года и продлить на будущий год меры государственной поддержки автопроизводителей Санкт-Петербург обращался к правительству РФ весной текущего года. Таким образом, в целях поддержки автопрома в бюджет города в ноябре поступило дополнительно почти 5 млрд руб. «Еще 1 млрд выделен на программу льготного лизинга автотранспортных средств»,— заявил Полтавченко.

Кроме того, в ходе интервью для российских информационных агентств губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что в настоящее время в России не наблюдается спад интереса со стороны зарубежных инвесторов. По словам политика, в стране сейчас открылось «окно возможностей» с учетом льгот, принятых нами в 2015 году для стратегических инвесторов.