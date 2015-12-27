Вашингтон, 27 декабря, 2015, 22:27 — ИА Регнум. Политика бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон привела к тому, что погибли сотни тысяч людей на Ближнем Востоке. Об этом, как сообщает РЕН ТВ, заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп.

А. Горбаруков ИА REGNUM

«У нее нет нужной выносливости, — заявил миллиардер. — Нам нужен очень сильный и стойкий президент, а она этими качествами не обладает. Мы не можем позволить себе еще одного такого президента-слабака, как сейчас».

Трамп также добавил, что, несмотря на огромное количество поездок, сделанных Клинтон на посту госсекретаря США, особой эффективностью ее политика не отличалась.

«Возможно, она много ездила, но не справилась со своей работой, — заявил Трамп. — Помимо напрасно потраченных средств, из-за нее было потеряно множество жизней, потому что ее политический курс принес бедствие всему миру. Сотни тысяч человек погибли из-за ее ошибочных решений».

Дональд Трамп — глава крупнейшей американской строительной компании и владелец мировой сети отелей и казино.