Сальск, Ростовская область, 27 декабря, 2015, 15:27 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием 3 легковых автомобилей на автодороге Сальск — Пролетарск около посёлка Манычстрой Сальского района Ростовской области погибли трое граждан Армении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

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«В 01.51 (мск) 26.12.2015 г. в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области от диспетчера ЕДДС Сальского района поступила информация о том, что на автодороге Сальск — Пролетарск около п. Манычстрой произошло ДТП с участием 3 легковых автомобилей: 2-х автомобилей ВАЗ-21 114 и Мазда», — говорится в сообщении.

По данным Министерства территориального управления и по чрезвычайным ситуациям Армении погибли граждане Армении — Степан Костанян 1970 года рождения, Эдгар Петросян 1985 года рождения и Саркис Хачатрян 1990 года рождения.

Один человек госпитализирован с переломом бедра в травматологическое отделение центральной больницы города Сальск — это гражданин Армении Маркос Папян. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Погибшие в ДТП граждане Армении ехали домой на новогодние праздники. Погибшие мужчины находились в России на заработках. 45-летний Степан Костанян и 25-летний Саркис Хачатрян из города Абовян. 30-летний Эдгар Петросян из Чаренцавана. Раненый в ДТП Маркос Папян также из Абовяна. А момент аварии за рулем «ВАЗ — 2114» находился Маркос Папян, сообщает news.am.

По данным издания родственники погибших и раненого уже отправились в Ростов.

Генконсульство Армении в Ростове-на-Дону находится на постоянной связи с местными властями с целью выяснения подробностей ДТП, унесшего жизни граждан Армении. Об этом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. «Будем сообщать о новостях по мере их поступления», — сказал он.