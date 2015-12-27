Рим, 27 декабря, 2015, 12:28 — ИА Регнум. Между Италией и Европейским союзом пока без особой огласки в СМИ развивается конфликт. И на этот раз наступление ведет Рим. По мнению аналитиков, никогда еще не были сосредоточены так много разногласий по разным вопросам в такой короткий промежуток времени. Обмен колкостями начался на прошлой неделе на заседании Европейского совета между премьер-министром Италии Маттео Ренци и канцлером Германии Меркель, Ренци, полагается, имел смелость пошутить: «Не вы одни являетесь донором для Европы».

confinex.ru Флаги Италии и ЕС

Италия посмела противостоять автоматическому обновлению санкций против России. Не выиграла, не послушали. Но попытка была сделана.

Теперь Италия получила два волшебных письма, которые ей направил Брюссель, о том, что спасать свои фабрики и банки она должна сама. Правительство Ренци задумалось о контрмерах. В том числе о самой радикальной: обращении в суд.

По делу фабрики Илва (ILVA), одной из крупнейших фабрик в Европе по производству стали, правительство Италии настаивает на привлечении внимания Европы к тому факту, что это не просто «спасение» какой-то исторической фабрики, которая дает работу тысячам людей, но и операция, направленная на улучшение состояния окружающей среды. Именно этот факт, в соответствии с итальянской исполнительной властью, должен обеспечить европейское общественное вмешательство. Однако процедура оценки мер со стороны ЕС еще не завершена. В случае отрицательного ответа Италия будет обращаться в суд, — сообщают итальянские СМИ во главе с газетой la Repubblica.

Еще одним камнем преткновения является так называемый декрет по спасению банков, который, как указывают компетентные министры, был изменен с поправкой к закону «О стабильности» в части о межбанковских фондах. Этот фонд не является более обязательным, но добровольным. Кто пользовался этими средствами, как, например, итальянский банк Tercas, должен сначала их вернуть, чтобы получить следующий «добровольный» транш.

Кроме того, внимание исполнительной власти к банковской системе растет все больше и больше. Четыре итальянских банка находятся под угрозой банкротства. Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche и CariChieti, Etruria. За спасение банков пришлось расплачиваться 130 000 акционеров и держателей субординированных облигаций. Страх, что последние события могут повлиять на поток кредитов юридическим и физическим лицам, становится кошмаром для правительства Италии. Особенно боится Италия того, что все институты по кредитам в стране больше не будут восприниматься как надежные. Если эти два страха превратятся в реальность, это будет реальный удар по прогнозам правительства о росте в следующем году. Настолько, что один из лозунгов, который произнес Ренци в эти дни, касающийся банков, станет призывом к действию: «Банки необходимо укреплять через объединение», — заявил премьер-министр. «У правительства не было выбора, — говорит Ренци. — Есть правила ЕС, которые мы должны уважать».

Но за этими двумя проблемами, за кредитами и за спасением фабрики ИЛВА есть еще одна вещь более важная. Правительство Ренци установило дефицит в 2,4 процента на 2016 год, этот порог, на самом деле, не был ранее согласован с Брюсселем. Переговоры в сентябре — октябре 2015 года дали для Италии отступ расходов до 2,2 процента. Теперь, однако, речь идет о 0,2% больше, что может быть рассмотрено Брюсселем как нарушение. Ренци уверен, что он сможет договориться, что положительные тенденции в экономике не остановить, но существует большой риск того, что весной Комиссия ЕС просто откажет в проводимых Ренци реформах, отвергая обращение к дополнительной задолженности, которую Италия утвердила для финансирования многих мер, предусмотренных в недавно принятом «Законе о стабильности».

Все чаще можно слышать мнения итальянских политиков, которые все больше обвиняют Брюссель в том, что европейская помощь более похожа на чаевые на выборах, чем средства на расходы по проведению структурных реформ, инвестиций или урегулирования чрезвычайных ситуаций. Вот такой, мол, Союз. Каждый спасается сам как может.