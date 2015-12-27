Киев, 27 декабря, 2015, 11:53 — ИА Регнум. По результатам исследования компании Gallup рейтинг президента Украины Петра Порошенко ниже, чем у его предшественника Виктора Януковича накануне событий на Майдане, говорится в сообщении Gallup.

А. Горбаруков ИА REGNUM

Деятельность Порошенко на посту президента Украины одобряют 17% граждан страны, при том что после избрания в июне 2014 года его рейтинг составлял 47%. Накануне Майдана деятельность Януковича одобряло 20% опрошенных.

По мнению социологов, низкий рейтинг действующего главы государства связан с тем, что он не оправдал «ожиданий участников Майдана».