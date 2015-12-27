Осло, 27 декабря, 2015, 10:27 — ИА Регнум. Норвежские СМИ вновь обвиняют Россию в убийстве мирного населения Сирии, называя это военным преступлением. Руководству РФ приписывается пособничество «диктаторскому» режиму Башара Асада. Популярная газета Verdens Gang ссылается на брифинг «Гражданские объекты не повреждены: разоблачение заявлений России об её атаках в Сирии» международной неправительственной организации Amnesty International, согласно которому потери среди мирного населения превышают потери среди боевиков. Страдающая от неспособности организованно размещать беженцев с Ближнего Востока, Норвегия пытается обвинить Россию в миграционном кризисе.

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Видимо, сообщений Barents Observer, NRK и других известных норвежских СМИ о «российской агрессии» в виде специально направляемых в Стурскуг мигрантов и неспособности российской стороны защищать права человека, в частности беженцев, недостаточно, чтобы урегулировать нарастающее в норвежском обществе недовольство и ослабить поддержку националистического движения. Поэтому Россию, с подачи Лондона, где и находится штаб-квартира Amnesty International, стремятся представить государством, чья деятельность изначально является первопричиной страданий местного населения Сирии, а значит, и масштабного переселения людей.

«Российские авиаудары в Сирии привели к гибели сотен мирных жителей и масштабным разрушениям в жилых районах. Авиаудары наносились по жилым домам, мечети и людному рынку, а также по медицинским учреждениям» — ссылается Verdens Gang на сообщение Amnesty International, а также указывает на то, что доклад был посвящен шести авиаударам, нанесенным в Хомсе, Идлебе и Алеппо. Он основан на интервью с оставшимися в живых очевидцами, а также на видеоматериалах и фотосъемке.

Verdens Gang напоминает читателям, что речь идет об авиаударах, нанесённых с сентября по ноябрь 2015 года Россией по согласованию с «диктатором» Башаром Асадом. Газета называет российские антитеррористические атаки «прямыми нападениями на мирных жителей», приводя слова директора программ Amnesty International на Ближнем Востоке и в Северной Африке Филипа Лютера: «Некоторые российские авиаудары, по-видимому, были прямо направлены на мирных жителей или гражданские объекты, поскольку наносились по жилым районам без явных военных целей и даже по медицинским учреждениям, что привело к гибели и травмам мирных жителей. Подобные нападения могут быть приравнены к военным преступлениям».

Ссылаясь на текст доклада британской НПО, согласно которому руководство РФ пыталось скрыть нанесенный ущерб сирийской мечети и полевому госпиталю, а также использовало международно запрещенные кассетные боеприпасы и неуправляемые авиабомбы в густонаселённых жилых районах, норвежские СМИ обвиняют российские власти, которые отвергают представленную на брифинге информацию, во лжи.