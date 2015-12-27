Хельсинки, 27 декабря, 2015, 04:29 — ИА Регнум. Вечером в субботу, 26 декабря, телеканал «МТВ3» сообщил, что пограничная служба Финляндии запретила пересекать границу между Россией и Финляндией на севере страны на велосипеде.

Велосипедисты. 1887

Запретить преодолевать границу между странами на велосипеде власти решили потому, что беженцы из России начали приезжать в Финляндию на этих средствах передвижения, сообщили в пограничном управлении ведомства по Лапландии. Запрет коснется только северных погранпунктов Салла и Райя-Йоосеппи. Здесь пересекать российско-финскую границу теперь можно только на автомобиле.

Кроме того, в погрануправлении подчеркнули, что основанием для принятия запрета стало то, что зимой управление велосипедом «угрожает безопасности как самих велосипедистов, так и других участников дорожного движения».

В прошлом году в Финляндию прибыло в общей сложности четыре тысячи переселенцев. В 2015 году — уже 32 тыс. мигрантов, причем в основном из Ирака. Согласно информации министерства внутренних дел Финляндии, до конца 2015 года общее число людей, которые решили переселиться в страну, может составить от 30 до 35 тыс. человек. Причем до этого МВД ожидало, что приедут около 50 тыс. переселенцев.

Известно, что в основном люди, желающие сменить гражданство, прибывают в Финляндию через границу со Швецией на севере, но тем не менее более 600 человек приехали с начала года и через финско-российскую границу в погранпунктах Райя-Йоосеппи и Салла.