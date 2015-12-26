Чебоксары, 27 декабря, 2015, 01:10 — ИА Регнум. Чувашский национальный конгресс (ЧНК) прекращает «всякое сотрудничество» с властями Турции и «организациями, связанными с ними», но это «не распространяется на отношение ко всему турецкому народу». Соответствующее заявление президиума опубликовано 26 декабря на сайте межрегиональной общественной организации.

chnk.ru ЧНК

В документе отмечается, что ЧНК принимает «во внимание сложившуюся ситуацию на международной арене, заявляет о поддержке внешнеполитического курса» президента Владимира Путина по отношению к правительству Турции.

«В связи с этим ЧНК прекращает всякое сотрудничество с официальными властями Турции, а также общественными и иными некоммерческими организациями, связанными с ними. Наше заявление к акции, санкционированной нынешним турецким руководством, никоим образом не распространяется на наше отношение ко всему турецкому народу», — говорится в документе.

В президиуме Чувашского национального конгресса также выражают надежду на то, что «народы России и Турции пройдут все испытания и не потеряют общественной и культурной близости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Духовное управление мусульман Чувашии распространило заявление «о прекращении любого сотрудничества» с официальными исламскими религиозными организациями Турции. Эта «крайняя мера» продиктована «необходимостью выразить решительный духовный протест против действий политиков» Турции. Затем Чебоксары «в связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией» в одностороннем порядке расторгли соглашение о побратимстве с Анталией, которое было заключено в 2001 году.

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Напомним, 24 ноября в Турции был сбит бомбардировщик Су-24, совершавший боевой вылет в Сирию: в результате один пилот погиб, второму удалось спастись. Это стало отправной точкой ухудшения российско-турецких отношений.