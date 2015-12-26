Степанакерт, 26 декабря, 2015, 21:21 — ИА Регнум. 26 декабря в Мартакертском районе Нагорно-Карабахской Республики состоялась торжественная церемония открытия Кашенской обогатительной фабрики. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

На церемонии открытия предприятия присутствовали президент НКР Бако Саакян Саакян, предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.

Глава государства отметил, что ввод в эксплуатацию фабрики позволит открыть новые рабочие места и предоставит возможность эффективно использовать природные ресурсы республики с применением современных технологий, обеспечивая при этом социально-экономическое развитие Арцаха.

Кашенское месторождение богато медью и молибденом и позволяет наладить здесь масштабное производство. Общие запасы руды на месторождении оцениваются в несколько десятков миллионов тонн.