Астана, 26 декабря, 2015, 17:59 — ИА Регнум. Самат Абиш, занимавший должность заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, сегодня, 26 декабря, указом президента был повышен до первого заместителя ведомства.

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Абиш начал работу в органах КНБ в 2000 году. По данным биографической энциклопедии «Кто есть кто в Республике Казахстан», отцом Самата Абиша является Сатыбалды Абишевич Назарбаев — брат президента республики Нурсултана Назарбаева. Таким образом, вторым лицом в КНБ Казахстана стал племянник главы государства.

Кадровое перемещение произошло вслед за сменой главы комитета. Новым председателем ведомства стал Владимир Жумаканов — предшественник Абиша на занятом им посту. Предыдущий председатель КНБ Нуртай Абыкаев был назначем депутатом Сената (верхней палаты) Парламента Казахстана.

Отметим, что законодательство Казахстана не запрещает родственных отношений между госслужащими, оговаривается только, что «госслужащий не может занимать должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками».

Напомним, что такую же должность — первого заместителя председателя КНБ Казахстана — с 2000 по 2001 год занимал другой родственник главы государства — Рахат Алиев, муж старшей дочери президента Дариги Назарбаевой. В мае 2007 года он был объявлен в международный розыск. В 2008 году в связи с делом о похищении сотрудников «Нурбанка» был приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, лишен госнаград и воинских званий. Скончался в феврале 2015 года в тюрьме в Австрии.