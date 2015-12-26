Лондон, 26 декабря, 2015, 11:50 — ИА Регнум. Если в 2014 году президент РФ Владимир Путин продемонстрировал презрение к принципам международного порядка и сообщества, показав на Украине свое намерение «перекроить государственные границы в Европе», то в 2015 году он продолжил свою линию, «открыто разместив свои силы в Сирии, чтобы укрепить диктатуру президента Асада», пишет Times.

mil.ru Зенитно-ракетный полк ПВО Северного флота. Новая Земля

Издание отмечает, что теперь Путин обратил свое внимание на Арктику, и намерение России построить там «шесть новых военных баз» — это открытая провокация, которая показывает, что «режим Путина постоянно прибегает к военной силе, а не к взаимодействию и к общей системе норм».

Автор статьи отметил, что стратегия России в Арктике лицемерна. «Как и в случае с Украиной и с Ближним Востоком, действие ведется якобы на уровне дипломатии, но на самом деле это одностороннее утверждение военной силы», — пишет он. Утверждение о том, что Россия предоставляет собой угрозу безопасности, автор представляет «абсолютно здравым».

По его мнению, на кону помимо контроля за морскими путями стоит обладание природными ресурсами Арктики — обширными залежами газа и нефти. При этом НАТО создает противовес «агрессивной России», держа на постоянной основе в регионе военно-морские силы. При этом никаких провокационных действий в Арктике альянс не предпринимает — «это не агрессивный альянс». «НАТО — это добровольная организация государств, которые заботятся о своей коллективной безопасности», — пишет издание.

Теперь НАТО придется «послужить делу мира» и снизить напряженность в Арктике, ответив на действия Путина. Властям государств-членов НАТО пора прислушаться к озабоченности Норвегии, «которая напрямую страдает от распространения российской силы».

Чтобы сохранить в Арктике регион низкой международной напряженности, НАТО придется задействовать свои разведывательные возможности и увеличить военной присутствие, настаивает автор Times. И теперь государства НАТО должны вернуться к модели сдерживания России, существовавшей во времена «холодной войны».