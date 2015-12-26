Киев, 26 декабря, 2015, 10:23 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины ответила изданию «Апостроф», почему не может задержать президента РФ Владимира Путина и помешать его визитам в Крым, сообщает издание.

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По сообщению пресс-службы СБУ, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пользуются «дипломатическим иммунитетом, предусмотренным положением о дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств в Украине, утвержденным указом президента Украины от 10 июня 1993 года № 198/93».

Помешать визитам первых лиц России и других высокопоставленных чиновников в Крым СБУ также не может, поскольку полуостров признан «временно оккупированной территорией».

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе состоялся референдум, по итогам которого местные жители в подавляющем своем большинстве заявили о намерении войти в состав России. Официальный Киев не признает результаты референдума, называя Крым «временно оккупированным».