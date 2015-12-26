Москва, 26 декабря, 2015, 10:09 — ИА Регнум. Французская группа Danone намерена закрыть два молочных завода — в Томске и Чебоксарах, сообщается на сайте компании. Остановка работы молочных комбинатов произойдёт до конца I квартала 2016 года, сырье и производство будет перераспределено на другие предприятия в Сибири и Поволжье.

Марк Шагал. Коровник. 1917

Уточняется, что мощности Чебоксарского городского молочного завода (крупнейшего переработчика молока в Чувашии) переведут на предприятия в Самаре, Саранске и Казани. Ежесуточно здесь производится 250 тонн продукции 40 наименований.

Оборудование с Томского молокозавода будет переведено на заводы в Кемерово и Красноярске. В компании отметили, что причиной реорганизации стал «серьезный технологический износ заводов, их низкая рентабельность и падение уровня продаж, что в текущих экономических условиях не оправдывает инвестиции, необходимые для приведения этих площадок в соответствие с новыми стандартами качества и экологической безопасности».

Сообщается, что оптимизация коснется 300 человек, выплаты которым «значительно превысят требования действующего трудового законодательства» России. «Danone как социально ответственная компания берет на себя обязательство позаботиться о каждом сотруднике», — говорится в релизе.

Оба предприятия компания Danone получила в 2010 году после слияния с «Юнимилк». У компании остается в России менее 20 молочных заводов.