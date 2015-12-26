Вашингтон, 26 декабря, 2015, 04:20 — ИА Регнум. Несмотря на готовность России делиться с международной коалицией во главе с США своими данными об объектах террористической группировки «Исламское государство», Пентагон не планирует сотрудничать с Москвой по Сирии до тех пор, пока российская сторона не изменит своей позиции относительно президента Сирии Башара Асада. Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Мишель Балданса, передаёт 26 декабря агентство Sputnik.

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«Мы не собираемся сотрудничать с Россией по Сирии до тех пор, пока они не изменят своей стратегии по поддержке Асада и вместо этого не сосредоточатся на ИГИЛ», — заявил американский подполковник.

Напомним, 25 декабря начальник главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской заявил, что Москва готова делиться с возглавляемой США международной коалицией своей информацией о позиция боевиков «Исламского государства» и ожидает от неё того же.

Как передавало ИА REGNUM, в начале октября Минобороны России обратилось к военным атташе государств, входящих в международную коалицию, с предложением о предоставлении российской стороне развединформации о районах расположения позиций террористов в Сирии.

Москва располагает достаточным количеством сведений для проведения воздушной операции против террористов. Тем не менее, при наличии дополнительной информации о боевиках, Россия будет учитывать её при планировании боевых действий, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Андрей Картаполов.

В Пентагоне в тот же день проинформировали, что пока российская боевая операция направлена на поддержку законного сирийского правительства, Вашингтон «не может и не будет обсуждать какое-либо сотрудничество».