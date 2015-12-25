Сараево, 26 декабря, 2015, 00:50 — ИА Регнум. Суд в Боснии и Герцеговине поместил под арест сроком на месяц восьмерых из одиннадцати лиц, задержанных 22 декабря по подозрению в связях с террористической группировкой «Исламское государство», передаёт «Радио и телевидение Республики Сербской».

Anthony Joh Сараево

Как сообщили в прокуратуре Боснии и Герцеговины, арестованная группа подозревается в подготовке крупного теракта в Сараево на новогодние праздники. В ходе атаки боевики намеревались убить около ста человек, в том числе полицейских, заявил прокурор Дубравко Чампара.

Как передавало ИА REGNUM, полиция Боснии и Герцеговины в ходе антитеррористических рейдов 22 декабря задержала одиннадцать человек по подозрению в террористической деятельности, финансировании терроризма и вербовке для группировки «Исламское государство».

В заявлении прокуратуры было отмечено, что в ходе рейдов были обнаружены доказательства, указывающие на связь арестованных со структурами ИГИЛ. Уточнялось, что рейды прошли рядом с военной частью, где в ноябре вооружённый мужчина застрелил двух боснийских солдат, а после подорвал себя бомбой.