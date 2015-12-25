Сильная пурга отрезала Камчатку от внешнего мира
Петропавловск-Камчатский, 26 декабря, 2015, 00:31 — ИА Регнум. На южные районы Камчатки обрушился мощный циклон, который пришел к берегам полуострова со стороны Японии и принес с собой сильный снег и штормовой ветер. Из-за этого сегодня, 26 декабря, утром был закрыт главный аэропорт региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в диспетчерской. Учитывая, что добраться до Камчатки можно только на самолетах, край отрез от внешнего мира.
По словам диспетчеров, аэропорт будет закрыт как минимум до 16.00 местного времени (07.00 мкс). «Полосу замело. Самолеты с материка не летят. Ждем улучшения погода, после чего приступит в максимально сжатые сроки к расчистке взлетно-посадочной полосы», — говорят собеседники агентства.
ИА REGNUM ранее сообщало, что циклон зародился у берегов Японии и уже вечером 25 декабря ударил по южной части Камчатки — по крупнейшим населенным пунктам. «Первыми удар на себя примут Петропавловск-Камчатский, Елизовский район и Вилючинск. В этих населенных пунктах ожидается сильный снег, порывистый ветер и метель», — рассказали синоптики.
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Они отметили, что в прибрежных районах Камчатки скорость ветра будет достигать штормовой силы 23−28 м/с. «Циклон будет бушевать на юге с вечера 25 декабря до 26 числа включительно. Кроме того, в субботу он начнет распространяться на всю южную половину полуострова. В дальнейшем атмосферный вихрь будет постепенно заполняться у юго-западного побережья Камчатки», — добавили в метеоцентре, отметив, что погода улучшится только 28 декабря.
Читайте также: На Камчатке объявлена лавинная опасность из-за подходящего циклонаКроме того, на Камчатке из-за циклона, который, по прогнозам, несет большое количество снега, объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности. Как сообщили в региональном противолавинном центре, оно будет действовать с 26 по 28 декабря включительно.