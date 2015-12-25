Йошкар-Ола, 25 декабря, 2015, 21:26 — ИА Регнум. В правительство Чувашии из министерства юстиции Марий Эл поступила жалоба на главу фракции КПРФ в чувашском парламенте Дмитрия Евсеева. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регионального отделения КПРФ.

Шнек

По словам Евсеева, марийский Минюст обвиняет его в том, что выступая на митинге в Йошкар-Оле депутат нелицеприятно отозвался о руководстве республики и «порочил избирательную систему», назвав прошедшие в Марий Эл и Чувашии выборы «непрозрачными и нечестными». К письму прилагалась видеозапись выступления Евсеева и стенограмма.

По мнению коммуниста, марийский Минюст не стал бы направлять письмо без ведома главы республики Леонида Маркелова. «Я, конечно, слышал о весьма специфических особенностях поведения этого господина. Его публичные истерики с обещаниями перекопать недавно построенные в Марий Эл дороги были даже предметом шуток в юмористических передачах на центральных телеканалах. Но все же, признаться, я не ожидал, что руководитель региона может наябедничать, как какая-нибудь девчонка на обидевшего ее хулигана, да еще и привлекать к этому целое министерство юстиции», — отметил Евсеев.

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Напомним, митинг сторонников коммунистов в Йошкар-Оле состоялся 29 сентября текущего года и был посвящен прошедшим выборам на пост главы Марий Эл. На митинге кандидат на пост руководителя региона от КПРФ Сергей Мамаев заявил, что подал заявление в Верховный суд Марий Эл с требованием отменить результаты выборов 13 сентября.

В ходе протестного мероприятия, в котором приняли участие около 1 тыс. человек, единогласно приняли резолюцию. Согласно документу, представители КПРФ требуют «выполнения статьи 3 Конституции России, согласно которой источником власти в России является ее многонациональный народ». Также требуют отставки правительства республики «в связи с многочисленными фактами фальсификации выборов, нарушениями законодательства». Считают необходимым добиваться пересчета голосов.

Кроме того, протестующие поддерживают Мамаева «в борьбе за правду и справедливость, нарушенные 13 сентября».

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Что касается обещания Маркелова, перекопать дороги, Евсеев упоминает скандально известный видеоролик с церемонии открытия ФАПа в деревне Шимшурга. Как сообщало ранее ИА REGNUM, на видеозаписи Маркелов за плохой прием жителей угрожает «повернуться тем местом», каким они к нему повернулись, «все закрыть» и «дорогу раскопать».

Обычно аналогичные мероприятия проходят в дружественной атмосфере и не сопровождаются неожиданными вопросами. Однако в этот раз жители населенного пункта осмелились спрашивать о насущном Маркелова прямо из толпы, чем вывели его из равновесия.

«Меня так плохо в первый раз принимают. Нигде так не было, чтобы так ворчали-ворчали, рычали. Везде спасибо говорят. Наверное, мне надо повернуться к вам тем местом, каким вы ко мне повернулись, — раздосадовано предложил Маркелов, не скрывая раздражения. — Да? Закрыть всё и уехать, и дорогу раскопать… Не верите, что я дорогу раскопаю? И будете три года ждать…», — заявил Маркелов.

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Позднее он объяснил свое поведение шуткой.