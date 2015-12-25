Тирасполь, 25 декабря, 2015, 20:10 — ИА Регнум. «В Молдавии скорректирована политическая воля в направлении повышения конфликтности с Приднестровьем», — заявил на пресс-конференции в Тирасполе по итогам уходящего года президент ПМР Евгений Шевчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джамболонья. Геракл и Несс. 1599

По его словам, Молдавия регулярно предпринимает односторонние действия, направленные на сужение возможностей перемещения приднестровских граждан. «Это продолжающаяся практика уголовного преследования приднестровских граждан. Это продолжающаяся практика возбуждения дополнительных уголовных дел, которые несут в себе политический контекст, в отношении руководства республики, в отношении сотрудников правоохранительных органов и так далее», — пояснил Шевчук.

Он также напомнил, что проезд через аэропорт Кишинева в последнее время стал «затруднителен» для чиновников Приднестровья, которые подвергаются там «уничижительному досмотру». «Выезд через аэропорт Кишинева министров, руководителей органов власти практически не обходится без того, чтобы лично не досмотрели, как говорят в народе, с пристрастием. А потом мы получаем информацию, в том числе от самих сотрудников, которые говорят, что есть какие-то списки на границах, которые направлены на то, чтобы именно приднестровских представителей органов государственной власти, руководителей экономических субъектов, условно говоря, поставить «под ноготь», под дополнительный прессинг то ли уголовными делами, то ли беседами с сотрудниками молдавского СИБа (Служба информации и безопасности — прим. ИА REGNUM) по 40 минут в отдельных кабинетах молдавского аэропорта», — отметил Шевчук.

«Отмечу, что за весь период напряженности Приднестровье не отвечало ни на один выпад молдавских властей, при том, что есть болевые точки, которые могли бы значительно накалить обстановку, — продолжил президент ПМР. Мы с терпением за этим наблюдаем, понимаем, что наверняка где-то принято политическое решение, направленное на повышение конфронтационности. Возможно, ждут тех периодов, когда Приднестровье будет полностью заблокировано по периметру, возможно, планируют какие-нибудь дополнительные деструктивные действия, но весь этот фон не может не повлиять на переговорную площадку».

Оказывает негативное влияние на ситуацию в регионе, по его словам, и политический кризис в Молдавии. «Республика Молдова в 2015 году, к сожалению, на наш взгляд, не достигла высокого уровня политической стабильности. Это во многом предопределило то, что на сегодняшний день мы имеем сложную ситуацию в самом переговорном процессе. Мы расцениваем это через призму того, что определенные политические процессы в самой Молдавии демонстрируют нестабильность политического руководства. И это вызывает определенные сложности и влияет на переговорный процесс… Мы желаем нашим партнерам, чтобы они все же нашли точку политической стабильности, которая внесет определенность, в том числе в направлении переговорной площадки», — сказал глава государства.

Он также прокомментировал регулярно звучащие из уст руководства Молдавии заявления о необходимости вывода российских войск из ПМР и трансформации миротворческой операции. «Мы периодически слышим эти заявления, они носят уже системный характер. Я склонен думать, что кто-то в принципе придает такие импульсы внешнего характера для того, чтобы молдавское руководство это постоянно озвучивало… От добра добра не ищут. Если для молдавского руководства мир и сохранение жизни, в том числе молдавских граждан, являются приоритетом, то, на мой взгляд, крайне опасно разрушать краеугольный камень миротворческой операции. А этим камнем, как известно, является российское участие в миротворческой операции», — отметил Шевчук.

По его словам, призывы вывести российские войска и трансформировать миротворческую операцию — «это не просто заявления, на которые не стоит обращать внимание, это угроза миру на берегах Днестра». «Кто этого не понимает — это одно отношение, а кто это делает умышленно — нужно опасаться… Я думаю, что мир, отсутствие братоубийственной войны — это основной приоритет и для приднестровского, и для молдавского народа. Поэтому связывать, допустим, нелюбовь некоторых политиков в Кишиневе, например, к русским войскам с тем, чтобы здесь требовать вывода российского контингента, обеспечивающего российскую операцию, нельзя. Это просто-напросто опасно, даже просто глупо. Что взамен? Война, что ли?» — задался вопросами президент.

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон». Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

Отвечая на вопрос о возможности «размораживания» молдавско-приднестровского конфликта, он напомнил, что с такими заявлениями ранее выступало руководство Украины. «Когда политическое руководство той или иной страны, которое с тобой является соседом, делает заявление, которое, по сути, может означать многое, то, безусловно, это не может оставаться незамеченным. А мы знаем, что были заявления о необходимости «размораживания» конфликта, концентрации вооруженных сил. Мы были очевидцами того, что, напомню, весной 2015 года в непосредственной близости от приднестровской границы были сконцентрированы дополнительные вооруженные формирования Украины. Факторы, которые реально воздействовали на Приднестровье, предопределили необходимость принятия целой группы дополнительных решений органами госвласти», — отметил Шевчук.

Он сообщил, что в 2015 году приднестровское государство было вынуждено перераспределить определенные ресурсы на то, чтобы укрепить свои Вооруженные силы. «Мы не скрывали это и не скрываем. Мы рассчитали определенные мобилизационные ресурсы, потому что в марте-апреле у некоторых слоев приднестровского общества была некая паника: сегодня-завтра — война. Уже прошел определенный период, более спокойно к этому относимся», — сказал глава государства. При этом он подчеркнул, что в Приднестровье «не собиралось, не собирается и, уверен, никогда не будем собираться на кого-то нападать».

Шевчук отметил, что в Тирасполе «впервые столкнулись с тем, что Кишинев и Киев действуют похоже, в ключе единого плана» по блокированию и удушению Приднестровья. «Сегодня мы знаем, что есть проблемы и определенные опасения насчет свободы перемещения приднестровских граждан, передвигающихся на автомобилях с приднестровскими номерами уже в 2016 году. Знаем о согласованных протоколах между Украиной и Молдавией, связанных с возможным размещением таможенных органов Республики Молдова на приднестровско-украинском участке границы. Уже знаем о принятом решении по железной дороге, которое, на наш взгляд, осложнит функционирование приднестровской экономики… Мы считаем, что политические проблемы должны быть отделены от экономических. Нельзя использовать экономику для подавления экономического потенциала в целях достижения политических результатов. На сегодняшний момент сложилось впечатление, что этими действиями пытаются все-таки подорвать экономический базис ПМР, распространить суверенитет Молдавии на Приднестровье и решать уже более глобальные проблемы урегулирования под прессингом экономических проблем. Думаю, это является неверным шагом, направлением», — заявил президент.

Говоря об отношениях с Россией, Шевчук поблагодарил Москву за то, что она «на протяжении многих лет создает условия для содействия, формирования среды обитания как для граждан Российской Федерации, проживающих в Приднестровье, так и всех приднестровцев». «Проекты, которые реализуются в сферах здравоохранения и образования, в большей части были профинансированы Российской Федерацией. Это не секрет, что Россия нас поддерживает в направлении создания условий, при которых мы можем себе позволить более низкие тарифы на энергоносители для граждан. Это неоценимый вклад. При этом есть понимание, что из-за глобальных проблем и в Российской Федерации тоже есть проблемы. Полностью перекладывать проблемы приднестровской экономики, всего Приднестровья на плечи одного из гарантов — это просто-напросто неправильно. Конечно, мы обращаемся за помощью, нам ее оказывают. Но мы тоже должны все больше и больше думать о том, как самим оказывать себе помощь и поддержку. Чем мы будем активнее, тем больше у нас будет возможностей себя обеспечить и получить помощь для реализации каких-либо проектов, направленных на повышение самообеспечения. Это как в басне о лягушке: чтобы выжить, она должна была очень активно действовать», — заявил Шевчук.

Говоря о прогнозах на 2016 год, он выразил мнение, что ситуация в экономике ПМР в будущем году будет более сложной, чем в 2015 году. «Это демонстрирует в первую очередь нестабильность на рынках. И есть понимание того, что 2016 год, дай Бог, чтобы эти прогнозы не оправдались, будет сложнее. Более того, нужно понимать, что количество проблем растет, а ресурсные возможности незначительны. Нельзя решить 80 процентов проблем 20-ю процентами ресурсов… С учетом тех рисков, которые очевидны уже в 2016 году, и тех дополнительных рисков, которые еще возможны, понятно, что «не до жиру» в 2016 году будет. Поэтому основной задачей для законодателей и для правительства будет являться поддержание социально-экономической стабильности», — сказал президент

Журналисты также спросили Шевчука о том, намерен ли он в конце 2016 года выдвигаться на второй президентский срок. «У действующего президента ПМР еще один год конституционных полномочий по исполнению своих профессиональных обязанностей. Я их намерен и буду исполнять. Что касается моего решения по выдвижению в декабре следующего года. Когда подойдет это время, я об этом решении проинформирую общественность и, безусловно, СМИ. А сейчас нас ждет, и меня, в том числе, вместе с вами, кропотливый 2016 год», — подвел итог Евгений Шевчук.