Мурманск, 25 декабря, 2015, 19:17 — ИА Регнум. Тарифы на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение на протяжении нескольких лет увеличиваются не с 1 января, а с 1 июля. Не станет исключением и 2016 год. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сегодня напомнил председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский.

Электрическая лампочка

«Увеличение платы за коммунальные услуги (электроэнергия, тепловая энергия, вода, водоотведение) произойдет только с 1 июля 2016 года. При этом изменение тарифов на воду, тепло, электроэнергию произойдет с 1 июля, на газ — с 1 августа», — отметил Губинский.

По словам чиновника, тариф на электроэнергию с июля 2016 года увеличивается только на 1% или на 2 копейки по сравнению с действующим во 2 полугодии 2015 года. «На текущий момент это самый минимальный рост тарифов на электроэнергию, установленный органами регулирования субъектов страны, — подчеркнул председатель комитета по тарифному регулированию. — Изначально ФАС России планировала увеличение для региона в размере 8% с июля 2016 года. В настоящее время средний рост по другим регионам составляет от 4% и выше».

Как пояснил председатель комитета, тарифы на тепло, воду, водоотведение складываются очень по-разному для каждого города или посёлка, это зависит от многих обстоятельств. «В 2015 году, к примеру, в некоторых муниципалитетах тарифы на тепло, воду вообще не увеличивались, — заявил Губинский. — Так же и в 2016 году тарифы на коммунальные ресурсы в некоторых муниципальных образованиях планируется оставить без изменения, несмотря на то, что нормативная база ценообразования на коммунальные ресурсы требует при установлении тарифов обязательно учитывать прогноз социально-экономического развития и уровень инфляции 2016 года».

По словам чиновника, в числе тех муниципальных образований, где тарифы являются недоступными для потребителей есть Молочный, Североморск, Умба, Зеленоборский, Ловозеро, Ревда, Александровск, Мурмаши, Верхнетуломский, Кильдинстрой, Дровяное, Кандалакша, Ёна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник отдела регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и установления цен и тарифов на продукцию и услуги общего назначения Управления по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова объясняла, что изменение тарифов обусловлено инфляцией, изменением стоимости расходных материалов и так далее. «Кроме того, в области все тарифы не являются экономически обоснованными, то есть они установлены на уровне, который ниже необходимого. При этом, оплата разницы входит в обязанности бюджета», — заявила эксперт.