Москва, 25 декабря, 2015, 19:07 — ИА Регнум. «Тот факт, что Патриарх Кирилл принял решение отправить в отставку Всеволода Чаплина с поста главы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, — это внутреннее решение патриархии, — считает заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе. — При этом господин Чаплин остается членом Общественной палаты РФ, и решение о лишении его этих полномочий может принять только Президент России, по чьему указу он и стал членом ОП РФ. Конечно, он может подать в отставку и сам, такое тоже бывало, и на этот случай в уставе Общественной палаты предусмотрен механизм ротации, осуществляемый на добровольной основе. Но это будет зависеть только от него самого — руководство Палаты таких решений принимать не может.»

Николай Богданов-Бельский. В церкви. 1939

«Что касается его поведения и высказываний в медиа-поле, то у меня, как у председателя Комиссии ОП РФ по этике и регламенту, оно вызывало много вопросов, особенно его позиция, отрицающая статью 14 Конституции РФ о том, Россия является светским государством, — продолжил Сергей Орджоникидзе свой комментарий. — На это ему было прямо указано, что все граждане государства, вне зависимости от их вероисповедания, являются, прежде всего, гражданами Российской Федерации, и поэтому на них распространяются положения Конституции, в том числе и на самого господина Чаплина, какой бы он пост ни занимал — в церкви или вне ее. Он утверждал, что это положение ему не нравится, на что мной ему было заявлено, что вне зависимости от того, нравится ли ему что-то или нет, он обязан соблюдать Конституцию России, так как является ее гражданином.»

«Мне кажется, это решение не было неожиданным для людей. Оно было вполне закономерным, так как за последнее время накопилось несколько причин, которые предшествовали этому решению, — утверждает первый заместитель председателя Комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Сергей Марков. — Недавно я прочитал в прессе, что отец Всеволод входит более чем в 70 различных комиссий! Возникает задача сконцентрироваться на чем-то и уменьшить свою активность по каким-то направлениям, чтобы увеличить ее в более приоритетных сферах».

«Еще одна причина (отставки), на мой взгляд, состоит в том, что у отца Всеволода есть свой приход, которому теперь он сможет уделять больше внимания и в большей степени проявить себя как руководитель этой маленькой христианской общины, — отметил Сергей Марков. — Возможно, Патриарх Кирилл мудро решил, что такому еще молодому батюшке, как отец Всеволод, лучше побольше пообщаться со своими прихожанами, которые ходят в церковь и которые переполнены благодатью, потому что мы прекрасно понимаем, что благодать не на светских раутах, она — в глазах и душах людей, которые приходят в храм. Теперь отец Всеволод сможет больше наполниться этой благодатью, глубже осознать свою роль священника, как человека, который помогает прихожанам в их диалоге с Богом. Это не политическое решение Патриарха, а его помощь младшему брату в том, как идти более правильным путем, и мы желаем отцу Всеволоду счастья и успехов в этом пути, и чтобы он воспринял это решение Патриарха как перст судьбы.»