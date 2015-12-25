Москва, 25 декабря, 2015, 18:46 — ИА Регнум. Катки и ледяные горки возобновят работу в Москве в ближайшие дни — об этом шла речь на совещании по оперативным вопросам в мэрии города 25 декабря.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. Вячеслав Котёночкин. 1969. СССР Танго на льду

Напомним, в последние дни в Москве было поставлено сразу несколько температурных рекордов: из-за необычно высокой для конца декабря температуры воздуха в городе распускались почки на деревьях, проснулись пчёлы, и лёд на катках и горках, сооружённых к новогодним праздникам, полностью растаял. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Москвы, мэр Сергей Собянин поручил префектурам административных округов, департаменту культуры и другим городским службам возобновить работу катков с искусственным льдом, ледяных горок и иных объектов зимнего отдыха как только погода вернется в норму. По прогнозам синоптиков, это произойдет в ближайшие дни.

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