Путин: Библиотека украинской литературы не должна быть утрачена
Москва, 25 декабря, 2015, 18:31 — ИА Регнум. Библиотека украинской литературы в Москве ни в коем случае не должна быть утрачена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президентского совета по культуре и искусству.
«На что мы точно должны обратить внимание — это библиотека, — цитирует главу государства РСН. — Она не должна быть утрачена ни в коем случае».
Путин также отметил, что впервые узнал о домашнем аресте директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной.
«Первый раз слышу по поводу задержания и домашнего ареста, просто даже не могу комментировать, потому что не знаю, о чём речь», — сказал президент.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина была задержана 28 октября 2015 г. Против нее было возбуждено дело по одному из пунктов 282-й статьи УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения).
По версии следствия, с 2011 по 2015 год она распространяла среди посетителей библиотеки книги Дмитрия Корчинского, признанные судом экстремистскими и запрещенными к использованию.