Москва, 25 декабря, 2015, 18:31 — ИА Регнум. Библиотека украинской литературы в Москве ни в коем случае не должна быть утрачена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании президентского совета по культуре и искусству.

Дмитрий Корчинский среди радикалов экстремистской группировки «Правый сектор» во время штурма здания администрации президента Украины. 1 декабря 2013 года. Киев

«На что мы точно должны обратить внимание — это библиотека, — цитирует главу государства РСН. — Она не должна быть утрачена ни в коем случае».

Путин также отметил, что впервые узнал о домашнем аресте директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной.

«Первый раз слышу по поводу задержания и домашнего ареста, просто даже не могу комментировать, потому что не знаю, о чём речь», — сказал президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина была задержана 28 октября 2015 г. Против нее было возбуждено дело по одному из пунктов 282-й статьи УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с использованием служебного положения).

По версии следствия, с 2011 по 2015 год она распространяла среди посетителей библиотеки книги Дмитрия Корчинского, признанные судом экстремистскими и запрещенными к использованию.