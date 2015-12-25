Уфа, 25 декабря, 2015, 18:26 — ИА Регнум. ИА «Башинформ» 21 декабря привело подсчет стоимости новогоднего меню, куда вошли картофель, свинина, курица, мандарины, шампанское и водка, а также продукты для салатов «Оливье» и «Селедка под шубой». «Бюджетный» новогодний стол обойдется жителям Башкирии примерно в 1,7 тыс. рублей. Для того чтобы порадовать домочадцев новогодним столом с национальными блюдами, жителям региона понадобится чуть больше трех тысяч рублей. Дороже всего, 1,5 тыс. рублей, гурманам обойдется фаршированный яблоками и черносливом гусь весом примерно 3−4 кг.

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Ряд СМИ в этот день сообщил, что в 2015 году природные парки Башкирии посетили более 87 тыс. жителей республики и других регионов. По информации Минэкологии РБ, самым популярным местом для отдыха оказался Кандры-Куль — его посетили почти 46 тыс. человек. На втором месте почти с 15 тыс. посетителей расположился природный парк «Иремель».Природные парки «Мурадымовское ущелье» и «Аслы-куль» приняли более 13,2 тыс. и 13,1 тыс. туристов соответственно.

Ресурс «Рroufu» 21 декабря написал, что в поселке Амзя прошли похороны ополченца Новороссии. Погибший под Донецком житель Башкирии Александр Глухов был погребен со всеми воинскими почестями, присутствовали представители военкомата, полиции и казачества. На стороне Новороссии воюет значительное число жителей республики, много среди них и выходцев из Нефтекамска и Краснокамского района, в который уже второй раз за год пришел «Груз-200» из Донбасса.

«Уфа-пресс» 22 декабря приводит мнение, что в Башкирии тарифы на ЖКХ сильно занижены. Уровень тарифов продиктован больше не экономикой, а политической мотивацией — выборами разного уровня, которые, как правило, «сопровождаются популистскими мерами». Между тем жители Башкирии продолжают атаковать органы власти жалобами на плохую работу жилищно-коммунальных служб. Так, 30 из 43 обращений, поступивших 21 декабря на сайт электронной приемной органов власти Башкирии, непосредственно касаются работы предприятий ЖКХ. Из них в 15 посланиях затрагиваются вопросы благоустройства и ремонта многоквартирных домов, в восьми — недостаточно теплых батарей и «холодной горячей» воды, в семи — незаконных и завышенных начислений ОДН.

Ряд СМИ в этот день сообщил, что депутаты Госсобрания Башкирии совершенствуют предложения изменений в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». На прошедшем заседании рабочей группы по проведению информационно-аналитического наблюдения за процедурой восстановления платежеспособности предприятий в рамках мер по предупреждению банкротства участники из 12 предложенных изменений одну часть приняли, другую направили на дальнейшую доработку, а от некоторых вариантов отказались.

«Московский Комсомолец Уфа» 22 декабря привел слова главы Башкирии Рустэма Хамитова о том, что «предстоящий 2016 год будет сложным». Прежде всего, это касается снижения реального уровня заработных плат, сальдированный финансовый результат предприятий на 30% меньше, чем было в прошлом году. Прибыль предприятий снижается. При этом 20% предприятий чувствуют себя совсем неважно, у них убытки. 65%в предприятий идут не хуже, а 15% работают лучше, чем в прошлом году. Это тоже показательно. То есть те, кто хочет, может, умеет, получают хорошие и правильные результаты. Год будет сложным и с точки зрения общественно-политической ситуаци. В сентябре предстоят выборы в Государственную Думу России, в муниципалитеты и городские округа. Есть силы, которые «попытаются раскачать спокойствие в нашей республике».

«UfaTime» 23 декабря сообщило, что в ходе состоявшегося накануне заседания Общественного совета по улучшению инвестклимата были приведены статистические данные по удовлетворенности жителями республики качеством предоставляемых услуг и товаров. В целом уровень оценивается как «средний». Наибольшее недовольство у жителей Башкирии вызывает качество услуг в медицинской сфере (им недовольны 31% опрашиваемых), в сфере общественного транспорта (24%) и управления многоквартирными домами (26%).

ИА «Башинформ» в этот день сообщило, что Госкомторг и Молодежная палата Башкирии взяли под контроль розничную продажу алкоголя. С 14 по 18 декабря в городе Октябрьском и Туймазинском районе молодежные советы уже привлекались к проведению плановых проверок и мониторингу розничных цен, проводимых сотрудниками Госкомторга. Тогда было выявлено более 10 торговых точек, реализующих алкоголь без лицензии, и две — с контрафактной алкогольной продукцией.

Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» 23 декабря задалось вопросом «Что нам дал Год литературы»? В Год литературы объём финансирования издательской деятельности остался прежним. Жители Гафурийского района пожаловались в Минкультуры республики на то, что за последние два года в районе сокращены почти треть работников культуры, закрыты 14 библиотек, даже в населенных пунктах с населением 500−800 человек. В Нефтекамске в канун Года литературы в связи с «оптимизацией» закрылась детская библиотека. Всего в первом полугодии 2015 году в республике закрыто 27 библиотек: шесть реструктурированы и вошли в состав культурно-досуговых учреждений, две переданы в обслуживание библиобусу, 19 преобразованы в пункты выдачи книг. Как сообщили в Минкульте, за 11 месяцев года книжные фонды республиканских библиотек пополнили 330,883 тыс. экземпляров изданий, на это затрачено 36,31 млн рублей.

Ряд СМИ 24 декабря сообщил, что в республике за январь-октябрь 2015 года среднемесячная зарплата выросла на 3,4% по сравнению с прошлым годом и составила 25 тыс. 226,2 рубля. При процентном понижении на 1,9% к показателям прошлого года, лидерами по высокой оплате труда стали сотрудники, занимающиеся производством нефтепродуктов, — 59 тыс. 201,5 рубля, аутсайдерами стали работники, трудящиеся на производстве кожаных изделий (11 тыс. 320 рублей, наблюдается понижение на 3,5%). По данным статистиков, повышение заработной платы наблюдается в бюджетной сфере. Работники образования стали получать на 5,6% больше — 19 тыс. 953,7 рубля, здравоохранения — на 5,2% (22 тыс. 913,5 рубля), коммунальных, социальных и персональных услуг — на 3,9% (22 тыс. 342,8 рубля).

В этот же день рядом СМИ сообщалось, что среднемесячная зарплата в Уфе в 2016 году, согласно базовому прогнозу, должна составить 33 тыс. 431 рубль. К 2018 году жителям столицы Башкирии прогнозируют среднюю зарплату в 36 тыс. 528 рублей. Для сравнения, в этом году она оценивается в 31 тыс. 748 рублей.

ИА «Башинформ» 24 декабря напомнил, что в Общественный совет при Госкомитете по торговле и защите прав потребителей поступила инициатива по ограничению в республике времени работы федеральных и международных торговых сетей, не зарегистрированных в качестве юрлица по основному виду деятельности на территории региона, до 19 часов. Однако подобные меры могут привести к некоторому ограничению конкуренции в части недорого и доступного ценового предложения на ряд групп продовольственных товаров. Торговые сети, которых кто-то попытается ограничить во времени, могут обратиться в Башкортостанское УФАС России. Подобные предложения попадают под статью 15 («Государственный контроль за ограничивающими конкуренцию соглашениями хозяйствующих субъектов») ФЗ № 135 «О защите конкуренции».

ИА «Стерлеград» 25 декабря сообщило, что сотрудниками УФМС России по Республике Башкортостан аннулированы разрешения на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации 45 гражданам Турецкой Республики. Причиной послужили выявленные нарушения миграционного законодательства. За нарушение установленного законом режима пребывания на территории Российской Федерации 23 гражданина Турецкой Республики были привлечены к административной ответственности. В отношении 11 иностранных граждан было принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации.

В этот же день рядом СМИ были опубликованы официальные данные о ДТП с детьми. 22 декабря в Кармаскалинском районе на трассе Уфа-Белорецк произошло возгорание автобуса «ПАЗ», в котором ехали 28 человек, из них 19 детей. Предположительно, причиной пожара стала неисправность узлов, систем и механизмов «ПАЗа». Пострадавших нет.

«Комсомольская правда — Уфа» 25 декабря назвала десять самых влиятельных политиков года в Башкирии. Ими стали Рустэм Хамитов (глава республики), Рустэм Марданов (премьер-минист правительства республики), Сергей Молчанов (руководитель администрации главы), Константин Толкачев (спикер Госсобрания), Ирек Ялалов (мэр Уфы), Лилия Гумерова (сенатор в Совете федерации), Владимир Нагорный (вице-премьер), Павел Крашенинников (депутат Госдумы), Дмитрий Шаронов (вице-премьер), Павел Качкаев (депутат Госдумы)