Москва, 25 декабря, 2015, 18:33 — ИА Регнум. В московском кинотеатре «Сатурн» стартует программа для киногурманов «РетроЗИМА». В преддверии Новогодних праздников и во время последующих каникул зрители смогут насладиться душевным кино на тему Рождества и Нового года, а также лучшими фильмами в сезоне — 2015. Специально для юных зрителей пройдут показы старых диснеевских мультфильмов на зимнюю тематику. Программа подготовлена в рамках кинопроекта «РетроКиноСезоны» и продолжится в феврале 2016 года.

Цитата из к/ф «Огни большого города». реж. Чарльз Чаплин. 1931. США Чарльз Чаплин

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «МосКино», «РетроКиноСезоны» — авторский мультисезонный проект кинотеатра «Сатурн», предназначающийся любителям редкого, культового кино. Он включает программы: РетроЗИМА, РетроВЕСНА, РетроЛЕТО, РетроОСЕНЬ и объединяет кинофильмы разных времен и жанров: киноклассику, арт-хаус, короткий метр, анимацию, авторское кино.

РетроЗима», будучи завершающим этапом проекта в 2015 году, включает в показ наиболее значимые картины уходящего года. А так как не за горами праздник — в неё также вошли веселые зажигательные комедии и фильмы-мюзиклы.

Говоря подробнее о некоторых фильмах программы, в пресс-службе отметили, что 4 января вниманию зрителей будет представлена детективная драма «Ребекка» Альфреда Хичкока с Лоуренсом Оливье и Джоан Фонтейн в главных ролях: «Ребекка» — первый фильм выдающегося британского режиссера Альфреда Хичкока, снятый им в Голливуде. Это довольно нетипичная для стиля Хичкока картины, зрителей порадует атмосферность и лихие детективные повороты сюжета. Здесь нет саспенса, убийств, расследований, зато есть великолепная романтическая история с легким налетом мистики.

В этот же день, 4 декабря, в кинотеатре будет транслироваться лента «Это случилось однажды ночью» Фрэнка Капра — великолепнейшая романтическая киноистория, получившая россыпь самых почетных наград. По мнению и критики, и зрителей, это одна из лучших комедий, когда-либо снятых в Голливуде — насыщенная искрометным юмором, и пронизанная настоящей химией любви. Фрэнк Капра — режиссер каждого момента, поэтому фильм получился столь трогательным, увлекательным, веселым и простым».

Вниманию зрителей также будут представлены:

музыкальная комедия «Серенада солнечной долины» Брюса Хамберстоуна, 1941 года;

фильм-нуар «Рождественские каникулы» Роберта Сьодмака, 1944;

комедия «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина, 1925;

мелодрама «Плоть и дьявол» Кларенса Брауна, 1926;

приключенческая драма «По ком звонит колокол» Сэма Вуда, 1943, по роману Эрнеста Хемингуэя;

комедия «Огни большого города» Чарли Чаплина, 1931;

драма «Одержимость» Лукино Висконти, 1943.

В детской программе «РетроЗИМА. Анимация»:

«Рождественские истории» — новогодние мультфильмы, в которых принимают участие все главные диснеевские персонажи;

«Путешествия Гулливера» по мотивам бессмертной повести Джонатана Свифта»;

«Белоснежка и семь гномов» — экранизация знаменитой немецкой сказки братьев Гримм;

«Зимние истории» — сборник редких диснеевских мультфильмов, объединенных темой Рождества и Нового года; «Пиноккио» по сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», и другие.

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