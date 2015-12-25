Чебоксары, 25 декабря, 2015, 17:54 — ИА Регнум. По Чувашии расползается тенденция «передумывания», охватив и Госсовет республики. На сессии 24 декабря руководство парламента «передумывало» дважды: неожиданно исключив из повестки обращение по отмене системы «Платон» и под конец заседания включив вопрос о сокращении численности аппарата Госсовета, который уже рассматривали месяц назад и массово отклонили. Новая аргументация единороссов сводилась к тому, что «какая-то нелепость» произошла — причём остаётся под вопросом, на какой именно сессии. Оппозиция в выражениях не стеснялась, в гневе сравнивая это с клоунадой и высказывая мнение, что «нас исполнительная власть таким образом «уважает», «об стенку так бьют, лупят». Под градом критики сдали нервы и у руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, который стал одним главных действующих лиц сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Президиум Госсовета Чувашии: Николай Малов, Юрий Попов, Олег Мешков. Фото пресс-службы Госсовета Чувашии

Мирное, полусонное завершение сессии прервало предложение спикера Госсовета Юрия Попова рассмотреть ещё один вопрос — о сокращении аппарата парламента на две единицы в 2016 году. «Мы, как законодательный орган, полагаю должны следовать кадровой политике, проводимой в Чувашской Республике», — зачитывал по бумажке спикер, сославшись на непростую «бюджетную ситуацию». «Один раз рассмотрели, поэтому я как председатель Государственного совета вношу ещё раз», — торопливо сказал Попов, новых аргументов и пояснений не последовало. Складывалось ощущение, что данный вопрос спикер готов вносить столько раз, сколько потребуется для положительного решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопросы штатной численности государственных служащих неожиданно сплотили 24 ноября единороссов и оппозицию в парламенте Чувашии. Депутаты категорически отказались поддержать рекомендации о сокращении служащих в госструктурах, которые даны в указе главы Чувашии Михаила Игнатьева, отметив при этом лицемерие самой власти: вопреки указу и публичным заявлениям первых лиц региона о 10-процентном сокращении, в администрации главы Чувашии численность чиновников после выборов возросла. Депутаты восстали: из 40 проголосовавших только двое поддержали оптимизацию аппарата Госсовета, а фактически — Михаила Игнатьева и его указ. Руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев тогда предупреждал, что данный вопрос будет рассмотрен снова.

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Оппозиция едва политически не растоптала оппонентов, при этом выступления даже переходили в крик. На эту картину беспомощно взирал спикер Юрий Попов, тщетно пытаясь угомонить отдельных коллег.

— К концу сессии мы возвращаемся к этому вопросу. Значит, нас пытается администрация главы Чувашской Республики через колено погнуть, — задал тон коммунист Виктор Ильин, заявив, что «нас исполнительная власть таким образом «уважает» в кавычках и считает, что таким образом возможно воздействовать».

— Давайте не затрагивать, потому что вносит глава, — тут Юрий Попов осёкся, в зале прошелестело — «ошибка по Фрейду». — Не глава, а председатель Государственного совета.

Почти на крик перешёл лидер фракции справороссов Игорь Моляков, которого периодически перебивал Юрий Попов. Он сравнил происходящее с цирком, полагая, что «здесь уже не о колено ломают», а «об стенку так лупят».

— Кому-то, видите ли, не понравилось, что Государственный совет в кои-то веки — я имею в виду большинство, правящую партию «Единую Россию» — высказал своё мнение, интонационно выделяя каждое слово, восклицал Игорь Моляков. — Глава администрации говорил, что депутаты передумают. И действительно, партия власти удивительным образом передумала… А мы что, будем подчиняться здесь этому диктату?

На обвинение в давлении спикер заявил, что «нет совершенно такого».

— Над нами же все будут смеяться, клоунада какая-то. Месяц прошёл, и мы, не выдвигая никаких новых серьёзных аргументов, когда ничего серьёзного не поменялось, вдруг начинаем голосовать с точностью наоборот, — поддержал коллег лидер фракции коммунистов Дмитрий Евсеев, подчеркнув, что «просто некуда урезать, аппарат и так работает на пределе».

Спикер, глядя на всех, пояснил, что вносит это решение «глядя на всех, даже прокуратура сокращает». «Что, думаете, я хочу сократить? Тоже нет. Но, глядя на остальных, на других, нам должно быть приятно оставаться одним?», — не сдерживая эмоции, выпалил Юрий Попов.

Отметим, что на этой сессии роль воздержавшихся при прошлом голосовании пытались примерить многие, включая главу комитета по социальной политике Петра Краснова (напомним, на предыдущей сессии против оптимизации проголосовали 37 депутатов, двое поддержали сокращение, один воздержался). Вопрос «Кому верить?», вероятно, засел в головах многих, требуя ответа. Возможно, при голосовании важных вопросов необходимо поименное голосование и обнародование результатов, как предлагает оппозиция.

«Сегодня один, второй, третий говорят, что они на прошлой сессии воздержались от решения. Происходит какая-то путаница. Я открыто и честно говорю, что голосовал «против», — честно признался вице-спикер Николай Малов, согласившись, что «какая-то нелепость произошла на той сессии». По его словам, «в изменении мнения тоже кроется сила».

«Давайте раз и навсегда отстанем от администрации главы Чувашской Республики», — предложил строго Петр Краснов, готовя, вероятно, безоблачное будущее не только для главы республики Михаила Игнатьева и его администрации. Но и для себя. Не зря вкоридорах власти и бизнес-элита упорно утверждают, что Петр Краснов целится на место спикера Госсовета.

Продолжая речь, Краснов опрометчиво заявил, что администрация главы республики — «самая малочисленная» структура не только в Приволжском федеральном округе, но и «даже во всей» России. Депутат удивил ещё больше, с трибуны призвав на помощь в экспертной оценке экономиста, имя которого сидящим в зале ничего не сказало, включая министров экономического блока и депутатов-директоров, среди которых кандидаты (а может, уже и доктора) экономических наук. Впоследствии выяснилось, что призванный в качестве эксперта экономист был простым журналистом, что делает честь всему журналистскому сообществу. Впрочем, в данном случае показательны медиа — и другие игры политика по стажем Краснова, дважды отправленнего в отставку при первом президенте Николае Федорове и вновь вернувшегося в период Михаила Игнатьева. Именно он является главным кандидатом на должность спикера Госсовета. А Юрий Попов может не досидеть до конца нынешнего созыва.

Последним выступающим стал руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев, чья должность стала самой упоминаемой на сессии. «Никто никого не ломает», — по-хозяйски опершись на трибуну, заявил чиновник. И зачем-то стал объяснять депутатам, почему вернули возможность совмещения должностей министров и вице-премьеров, ссылаясь то на прокуратуру, то на федеральное законодательство, то на президентский указ. «В соответствии с указом президента Российской Федерации мы сегодня привели свою структуру правительства и расписали возможность — подчёркиваю, возможность, это полномочия главы — возможность совмещения двух должностей», — эмоциональный фон зашкаливал.

Юрий Васильев всё больше распылялся: «Никто не говорит, что эти два вице-премьера будут освобождены. Но сегодня что только не пишут! Я искренне вам говорю, устал давать комментарии. Один мне звонит и говорит — Юрий Егорович, слухи ходят, что вы сделали это для себя, чтобы повысить зарплату». На что он заметил, что должность руководителя администрации «в реестре госдолжностей выше, даже выше, чем первый вице-премьер».

«Это не для Юрия Егоровича, сделано, уважаемые коллеги. Прекратите-ка во всём винить Юрия Егоровича», — говорил чиновник о себе в третьем лице: «Я нормальный, законопослушный человек, который занимает должность руководителя администрации главы. Искренне хочу работать с вами в чисто правовом поле».

Говоря о численности чиновников, Юрий Васильев сообщил, что с сентября в штат администрации введено дополнительно 10 человек, что расходится с подсчётами дотошной до цифр главы Минфина Светланы Енилиной, ранее заявлявшей о 12 новых сотрудниках. «Вместо 20 человек, которые по нашим подсчётам должны были быть, мы увеличили на 10 человек. Было 96, сегодня 106», — сказал Васильев.

Получается, что в чувашской администрации призывы президента Владимира Путина об оптимизации поняли по-своему: вместо заявленного руководством региона 10-процентного сокращения численность штата нарастили более чем на 10%.

Зал застыл. Сокращение аппарата на этот раз поддержал 31 депутат, семеро были против, двое воздержались.