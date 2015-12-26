Москва, 26 декабря, 2015, 09:45 — ИА Регнум. В Новогодние праздники московский кинотеатр «Факел» представит вниманию зрителей лучшее классическое и современное европейское кино. Программа разработана арт-директором «Факела» Наталией Гаврук-Гавлириной, при поддержке Немецкого культурного центра имени Гете и Польского культурного центра, и пройдёт в кинотеатре в период со 2 по 9 января. Вход на все показы свободный, действует возрастное ограничение 18+.

Цитата из к/ф «Орландо». реж. Салли Поттер. 1992. Нидерланды — Италия — Россия — Франция Экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь «МосКино» Ксения Шатрова, «В юбилей Райнера Фассбиндера мы не могли пройти мимо возможности показать его картины. Кроме того, Культурный центр «Гете-институт» предложил нам показать фильм Фолькера Шлендорфа, который 44 года лежал на полке. Третий фильм программы — «Ваал» будет впервые демонстрироваться на территории России, ранее он никогда не бывал на отечественных экранах. Мы приглашаем зрителей на эту программу европейского кино в рамках фестиваля «Кинозима».

В программу вошли:

Фантастическая драма «Орландо» Салли Поттер — экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф. Фильм разделён на семь смысловых частей — Смерть, Любовь, Поэзия, Политика, Общество, Секс и Рождение — и охватывал период в 350 лет. История героя начинаются в эпоху королевы Елизаветы I, которая благоволит миловидному шестнадцатилетнему юноше и делает его своим фаворитом. Орладно влюбляется и разочаровывается, увлекается поэзией, но не находит в ней удовлетворения, делает политическую карьеру, а однажды просыпается существом иного пола — теперь он женщина. Фильм был одобрен кинокритиками и получил множество наград, в числе которых Приз католического жюри на Венецианском кинофестивале и Приз Европейской киноакадемии самому перспективному молодому режиссеру.

Салли Поттер — экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф. Фильм разделён на семь смысловых частей — Смерть, Любовь, Поэзия, Политика, Общество, Секс и Рождение — и охватывал период в 350 лет. История героя начинаются в эпоху королевы Елизаветы I, которая благоволит миловидному шестнадцатилетнему юноше и делает его своим фаворитом. Орладно влюбляется и разочаровывается, увлекается поэзией, но не находит в ней удовлетворения, делает политическую карьеру, а однажды просыпается существом иного пола — теперь он женщина. Фильм был одобрен кинокритиками и получил множество наград, в числе которых Приз католического жюри на Венецианском кинофестивале и Приз Европейской киноакадемии самому перспективному молодому режиссеру. Фильм «Ваал» немецкого режиссёра Фолькера Шлёндорфа, редко демонстрирующийся на большом экране. Поэт и анархист Ваал верит в то, что вы должны выпустить своего внутреннего зверя на солнечный свет.

немецкого режиссёра Фолькера Шлёндорфа, редко демонстрирующийся на большом экране. Поэт и анархист Ваал верит в то, что вы должны выпустить своего внутреннего зверя на солнечный свет. Три фильма культового немецкого режиссёра Райнера Фассбиндер.

Историческая драма «Эффи Брист Фонтане». Фильм получил Приз международного евангелического жюри на Берлинском фестивале в 1974 году. Семнадцатилетняя Эффи Брист против своей воли выходит замуж за мелкого дворянина намного старше ее. Подъем чувств она испытывает лишь однажды, вступив в недолгую любовную связь с соседом.

Драма «Страх съедает душу» о запретных чувствах пожилой немецкой вдовы к молодому марокканцу. На Каннском кинофестивале в 1974 году картина получила Приз экуменического (христианского) жюри и была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».

Драма «Катцельмахер». Сюжет строится вокруг молодых баварских обывателей, разнообразие в жизнь которых вносит грек, приехавший в Германию на заработки.

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