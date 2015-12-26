В Новогодние праздники в Москве покажут культовое европейское кино
Москва, 26 декабря, 2015, 09:45 — ИА Регнум. В Новогодние праздники московский кинотеатр «Факел» представит вниманию зрителей лучшее классическое и современное европейское кино. Программа разработана арт-директором «Факела» Наталией Гаврук-Гавлириной, при поддержке Немецкого культурного центра имени Гете и Польского культурного центра, и пройдёт в кинотеатре в период со 2 по 9 января. Вход на все показы свободный, действует возрастное ограничение 18+.
Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь «МосКино» Ксения Шатрова, «В юбилей Райнера Фассбиндера мы не могли пройти мимо возможности показать его картины. Кроме того, Культурный центр «Гете-институт» предложил нам показать фильм Фолькера Шлендорфа, который 44 года лежал на полке. Третий фильм программы — «Ваал» будет впервые демонстрироваться на территории России, ранее он никогда не бывал на отечественных экранах. Мы приглашаем зрителей на эту программу европейского кино в рамках фестиваля «Кинозима».
В программу вошли:
- Фантастическая драма «Орландо» Салли Поттер — экранизация одноименного романа Вирджинии Вулф. Фильм разделён на семь смысловых частей — Смерть, Любовь, Поэзия, Политика, Общество, Секс и Рождение — и охватывал период в 350 лет. История героя начинаются в эпоху королевы Елизаветы I, которая благоволит миловидному шестнадцатилетнему юноше и делает его своим фаворитом. Орладно влюбляется и разочаровывается, увлекается поэзией, но не находит в ней удовлетворения, делает политическую карьеру, а однажды просыпается существом иного пола — теперь он женщина. Фильм был одобрен кинокритиками и получил множество наград, в числе которых Приз католического жюри на Венецианском кинофестивале и Приз Европейской киноакадемии самому перспективному молодому режиссеру.
- Фильм «Ваал» немецкого режиссёра Фолькера Шлёндорфа, редко демонстрирующийся на большом экране. Поэт и анархист Ваал верит в то, что вы должны выпустить своего внутреннего зверя на солнечный свет.
- Три фильма культового немецкого режиссёра Райнера Фассбиндер.
Историческая драма «Эффи Брист Фонтане». Фильм получил Приз международного евангелического жюри на Берлинском фестивале в 1974 году. Семнадцатилетняя Эффи Брист против своей воли выходит замуж за мелкого дворянина намного старше ее. Подъем чувств она испытывает лишь однажды, вступив в недолгую любовную связь с соседом.
Драма «Страх съедает душу» о запретных чувствах пожилой немецкой вдовы к молодому марокканцу. На Каннском кинофестивале в 1974 году картина получила Приз экуменического (христианского) жюри и была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь».
Драма «Катцельмахер». Сюжет строится вокруг молодых баварских обывателей, разнообразие в жизнь которых вносит грек, приехавший в Германию на заработки.
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- Завершит программу сборник мультфильмов от фестиваля Польской анимации «O!PLA», специально предоставленный для показа в Москве директором и художественным руководителем проекта Петром Кардасом. Фестиваль Польской анимации «O!PLA» проводится 3-й год подряд, и к нынешнему году в нем участвовал 51 польский город. Победителей здесь определяют сами зрители. Программа «Пересекая границы» — это сборник современной польской мультипликации для зрителей старше 18 лет. В программу вошли и фильмы с большим бюджетом, исполненные на профессиональных студиях, и абсолютно независимая анимация, и студенческие фильмы, и анимационные музыкальные клипы, а также экспериментальная анимация. Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.