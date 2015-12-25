Симферополь, 25 декабря, 2015, 17:46 — ИА Регнум. Курсовая разница и возможность отсрочить платежи делают закон «Об особенностях погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя» выгодным для крымчан. В этом жителей полуострова попытался убедить министр экономического развития Крыма Валентин Демидов в эфире телеканала «Крым 24».

glagol.su Рубли и гривны

«Законопроект предполагает расчет в российских рублях, пересчитываться эта задолженность будет по курсу на 18 марта 2014 года. Если кредит был в гривне, то будет по курсу 3,8 рублей за гривну, если в долларах США — то 36,6 рублей за доллар, если в евро — то 50,9 рублей за евро. Я думаю, это очень выгодный механизм для погашения задолженности», — заявил Демидов.

Согласно принятому Госдумой закону, задолженность будет определяться по состоянию на 18 марта 2014 года, а пени, неустойки и штрафы учитываться не будут.

Отдельно министр отметил, что документ, принятый Государственной думой Российской Федерации в третьем чтении, распространяется только на граждан и предпринимателей, которые не создавали юридическое лицо, и предусматривает обязательное досудебное урегулирование спорных вопросов. Законом предусмотрено наделение «Фонда защиты вкладчиков» функциями единственного посредника между коллекторами и крымчанами.

«Коллекторы теперь не имеют права сразу обращаться в суд — они обязаны сначала обратиться в Фонд. При этом они обязаны предоставить все документы, подтверждающие задолженность, документы, подтверждающие статус самого коллектора, и они будут исследованы Фондом и, соответственно, будут даны определенные гарантии гражданам», — пояснил Валентин Демидов.

Также закон запрещает коллекторам напрямую обращаться к крымчанам. Кроме того, закон обязывает «Фонд защиты вкладчиков» вести переговоры с компаниями, которые выкупили долги украинских банков, касательно предоставления рассрочки на срок в два года.

Валентин Демидов также сообщил, что глава Крыма Сергей Аксёнов поручил Минэкономразвития и Минфину Крыма провести мониторинг исполнения закона после его вступления в силу, для чего в ведомствах уже созданы «горячие линии», куда граждане могут обратиться за консультациями.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении информационной политики Мининформ Крыма, получить соответствующие консультации в Минфине Крыма можно по телефону +7 (3652) 27-22-70 , в Минэкономразвития Крыма — +7 (3652) 60-03-72 .

Часть крымчан до сих пор считает, что выгодно не погашать долги перед украинскими банками людям, у которых они лично ничего не брали (коллекторам), а вовсе ничего не платить, сославшись на «форс-мажорные обстоятельства», коими они называют прекращение работы украинских банков на полуострове после присоединения Крыма к России в 2014 году.

По мнению председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, с необходимостью выплатить долги украинским кредиторам может столкнуться каждая вторая семья в Крыму.

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