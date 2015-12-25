Москва, 25 декабря, 2015, 17:43 — ИА Регнум. За дистанционную продажу алкоголя предлагают ввести административные штрафы в размере до 300 тыс рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 декабря, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Иваном Никитчуком (КПРФ).

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В виде наказания за дистанционную продажу алкоголя законопроект предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс рублей, на должностных лиц — от 10 тыс до 15 тыс рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Вместе со штрафом данные правонарушения предполагается наказывать конфискацией алкоголя.

Официально продавать алкоголь через интернет в России запрещено, однако существует множество интернет-магазинов, торгующих алкогольной продукцией, поясняют депутаты.

«Зачастую интернет-торговля алкоголем маскируется под торговлю иными товарами: например, некий сайт заявляет, что не продает спиртное, а дарит его в подарок при покупке «фирменного магнита» или «брелока», причем в любое время дня и ночи с доставкой на дом. Некоторые продавцы контрафакта предлагают спиртное по договору «аренды бутылки», — отмечают авторы законопроекта, подчеркивая, что контрафактная алкогольная продукция часто становится причиной отравлений со смертельным исходом.

Интернет-магазины, продающие алкоголь, допускают и другие нарушения, например, такие как уклонение от налогов, безлицензионная деятельность, торговля в ночное время суток, занижение минимальных цен, продажа вне стационарных объектов и отсутствие сопроводительных документов. В этой связи авторы инициативы предлагают Госдуме принять законопроект ради «высшей ценности здоровья граждан».